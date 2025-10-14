موسكو ترحب بإعلان ترامب التركيز على إنهاء الحرب في أوكرانيا

رحبت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتحدّث ترامب في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بعد توسطه في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس عن رغبته في إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه قال إنه "سيركز على محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا أولا".

وقال ترامب موجها الحديث إلى ستيف ويتكوف مبعوثه الخاص الذي سبق أن أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أولا، علينا إنهاء الملف الروسي، علينا إنجاز هذا الملف، إذا لم يكن لديك مانع يا ستيف فلنركز على روسيا أولا".

وقال بيسكوف إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات، مضيفا أن "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأميركي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان تجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا قال بيسكوف للصحفيين "لا، لم يكن هناك أي اتصال بعد".

وأشار إلى أن الرئيس بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد يتفقان قريبا على إجراء محادثة هاتفية، ولكن "لا توجد خطط من هذا القبيل حتى الآن".

وقال بيسكوف إن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة بسبب عدم وجود بدائل وستحقق أهدافها، مضيفا أن "روسيا مستعدة للتسوية السلمية، وتواصل روسيا حاليا عمليتها العسكرية الخاصة نظرا لضيق الخيارات، بطريقة أو بأخرى ستضمن روسيا مصالحها وتحقق أهدافها المعلنة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.