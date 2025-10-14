مظاهرة حاشدة في بروكسل احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية

أطلقت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين تدفقوا على بروكسل اليوم الثلاثاء للاحتجاج على إجراءات التقشف المقترحة من جانب رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

وقد نظمت أكبر 3 نقابات عمالية في بلجيكا المظاهرة والإضرابات احتجاجا على المقترحات الخاصة بخفض المعاشات وأنظمة الرعاية الصحية المقترحة من جانب دي يفر، الذي تعهد بخفض الإنفاق لمحاولة التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

واندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة والمتظاهرين، الذين كان يقوم بعضهم بالعزف على الطبول والأبواق، كما أضرموا القنابل الدخانية، ورددوا شعارات مناهضة لخفض الميزانية وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات حمراء تعترض على خطة تمديد سن التقاعد حتى 67 عاما، وكُتب على بعضها "الحق في معاش تقاعدي عند سن 65" ورفع آخرون صورة دي ويفر مع تعليق "مطلوب بتهمة سرقة المعاشات التقاعدية".

وأصابت المظاهرة حركة المرور وسط العاصمة البلجيكية والطرق الرئيسية بالشلل.

وبسبب إضراب موظفي الأمن، ألغى مطار بروكسل، وهو الأكبر في البلاد، جميع رحلات المغادرة، في حين أعلن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة "رايان إير" للطيران منخفض التكلفة، عن توقف رحلاته الجوية بسبب نقص الموظفين.

وتسعى الحكومة الائتلافية بقيادة القومي الفلمنكي بارت دي ويفر إلى تعديل أنظمة التقاعد وتحقيق وفورات أخرى أثارت غضب النقابات المهنية في ظل عجز كبير في الميزانية يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشرطة إن المظاهرة استقطبت ما يُقدر بنحو 80 ألف شخص، بينما قدّرت إحدى النقابات عدد المشاركين بنحو 140 ألفا.