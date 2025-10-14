مرشّح المعارضة بالكاميرون يعلن الفوز ويتحدّى الرئيس بول بيا

أعلن مرشّح المعارضة الكاميرونية عيسى تشيروما فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، داعيا الرئيس المخضرم بول بيا إلى "احترام حقيقة صناديق الاقتراع" وقبول الهزيمة.

وقال تشيروما (76 عاما) في كلمة عبر صفحته على فيسبوك من مسقط رأسه بمدينة غاروا شمالي البلاد، "انتصارنا واضح ويجب أن يُحترم. الشعب اختار، وهذا الاختيار ينبغي أن يُصان".

وكان تشيروما، وهو وزير سابق للاتصال والعمل في حكومات بيا، قد انشق عن الرئيس مطلع العام الجاري ليقود حملة انتخابية حشدت جماهير واسعة وحظيت بدعم ائتلاف من أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية.

أما بيا (92 عاما)، الذي يُعد أقدم رؤساء العالم بقاء في السلطة بعد 43 عاما في الحكم، فقد خاض السباق سعيا لولاية ثامنة وسط توقعات بأن تمنحه سيطرته على مؤسسات الدولة وتشتت المعارضة أفضلية، رغم تصاعد السخط الشعبي من الركود الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني.

تحذيرات متبادلة

وأشاد تشيروما بالناخبين الذين تحدّوا "الترهيب" وبقوا في مراكز الاقتراع حتى ساعات متأخرة لحماية أصواتهم، مضيفا أنه تلقى تهنئات بعض المرشحين المنافسين الذين "اعترفوا بإرادة الشعب".

وحذّر من أن أمام النظام خيارين "إما أن يُظهر عظمة بقبول الحقيقة، وإما أن يختار إدخال البلاد في دوامة ستترك ندبة لا تُمحى في قلب الأمة".

في المقابل، لم يصدر رد رسمي من الحكومة حتى الآن، غير أن وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي كان قد حذّر قبل أيام من أن أي إعلان أحادي للنتائج سيُعتبر "خيانة عظمى"، مؤكّدا أن المجلس الدستوري وحده المخوّل إعلان الفائز.

وأكد تشيروما أنه سيكشف قريبا عن تفاصيل النتائج التي جمعها فريقه من المحاضر المنشورة في مختلف المناطق، مشددًا على أن "هذا الانتصار ليس لرجل واحد ولا لحزب واحد، بل هو انتصار شعب بأكمله".

كما دعا الجيش وقوات الأمن والإدارة إلى "الولاء للجمهورية لا للنظام".