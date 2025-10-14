لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني عن التدخين تصبح حديث المغردين

أثارت لقطة طريفة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ في مصر يوم أمس الاثنين، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يمازح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "يجب أن أجعلك تتوقفين عن التدخين"، لترد عليه ميلوني بابتسامة: "أنا أعلم، لا أريد أن أبدو مضحكة"، قبل أن يتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إنه مستحيل"، لتغمر الضحكات أجواء اللقاء.

الرئيس التركي أردوغان لميلوني رئيسة وزراء إيطاليا خلال مؤتمر السلام في شرم الشيخ:

"يجب أن أجعلك تتوقفين عن التدخين."

وقد حظي المقطع المتداول بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستخدمون الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات ساخرة ووجوه ضاحكة، معبرين عن إعجابهم بالجانب الطريف خلال القمة.

Turkish President Erdogan to Italy's Meloni: "I have to make you stop smoking."pic.twitter.com/KmEt65wHNn — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

وكتب أحد النشطاء: "أردوغان يظهر أنه ليس فقط سياسيا حازما، بل يمتلك حسا عاليا من الفكاهة"، في حين علّق آخر، إن "الواقعة مثال على أن حتى أبرز الشخصيات السياسية يمكن أن تظهر روح الدعابة، وأن لحظات البسمة تخفف من أجواء الاجتماعات الرسمية المليئة بالمناقشات الجادة".

قبل قليل… أردوغان متحدثاً لرئيسة وزراء إيطاليا: تبدين بحالة جيدة.. لكن يجب أن تقلعي عن التدخين. pic.twitter.com/bKjfBhxF4d — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 13, 2025

كما رأى مدونون أن هذه اللحظة، التي خرجت عن البروتوكول الرسمي، أضفت جوا من المرح على القمة، وأظهرت جانبا طريفا من شخصيات اعتاد الناس رؤيتها في مواقف الجدية والسياسة.

واعتبر نشطاء أن المزاح العفوي بين القادة يمثل لحظة إنسانية نادرة تستحق التوثيق والتداول، لأنها تظهر أن وراء البروتوكولات وجوارات السياسة قلوبا بشرية، قادرة على الضحك أيضا.

وعُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين الماضي، قمة بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.