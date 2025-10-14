غزة تعود من جديد.. إعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الثلاثاء نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006، والذين قدموا امتحاناتهم إلكترونيا في ظل ظروف استثنائية.

وقالت الوزارة إن 26 ألف طالب وطالبة من مختلف مديريات القطاع تقدموا للامتحان بعد حرمانهم لعامين بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم إلى أن الطلاب في غزة تقدموا لامتحان الثانوية العامة إلكترونيا لأول مرة في تاريخ الوزارة، وهو ما ضاعف حجم التحديات التي شملت تقطّع الإنترنت والتهجير والجوع وعدم توافر الكهرباء، وفقدان بعض الطلبة عائلاتهم، لكن الطلبة برهنوا على أنهم أهل للتحدي، فثابروا واجتازوا الصعاب.

وأطلقت وزارة التربية على الفوج الذي أعلنت نتائجه "فوج الفينيق"، في رسالة أنه من بين الركام ينبعث الأمل ويتجدد الطموح ويعاود طلبة غزة الانطلاق.

وستواصل الوزارة عقد دورة ثانية لمواليد عام 2007 بمشاركة قرابة 31 ألف طالب، كما ستعمل على عقد الدورة الثالثة من امتحان التوجيهي الاعتيادي لطلبة غزة في مصر وفي 22 دولة أخرى اعتبارا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الطالب مصعب الشريف ابن شقيق الشهيد الصحفي أنس الشريف ينجح بامتحانات الثانوية العامة بقطاع غزة. pic.twitter.com/FLhbSS3O1T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2025

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، حيث حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتاليين لطلبة القطاع.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.