عاجل | فحوى الوثيقة التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ: ندعم جهود الرئيس ترمب لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم
Published On 14/10/2025|
آخر تحديث: 00:27 (توقيت مكة)
فحوى الوثيقة التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ:
- ندعم جهود الرئيس ترمب لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم
- سنعمل على تطبيق الاتفاق بما يضمن السلام والأمن والاستقرار
- السلام الدائم هو الذي تنعم فيه جميع الأطراف بالازدهار
- لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر عندما يصبح العنف طبيعيا
- نلتزم بحل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار والتفاوض
- نرحب بالتقدم المحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة
- نرحب بالعلاقة الودية والمفيدة بين إسرائيل وجيرانها
- نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص للجميع
- الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحمل دوامة مستمرة من الحروب
- لا يمكن للمنطقة أن تتحمل التطبيق الناقص أو الانتقائي للشروط التي تم التفاوض عليها بنجاح
- نلتزم بمستقبل يسوده السلام الدائم
المصدر: الجزيرة