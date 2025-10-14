أخبار

عاجل | فحوى الوثيقة التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ: ندعم جهود الرئيس ترمب لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم

Published On 14/10/2025
|
آخر تحديث: 00:27 (توقيت مكة)

فحوى الوثيقة التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ:

  • ندعم جهود الرئيس ترمب لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم
  • سنعمل على تطبيق الاتفاق بما يضمن السلام والأمن والاستقرار
  • السلام الدائم هو الذي تنعم فيه جميع الأطراف بالازدهار
  • لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر عندما يصبح العنف طبيعيا
  • نلتزم بحل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار والتفاوض
  • نرحب بالتقدم المحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة
  • نرحب بالعلاقة الودية والمفيدة بين إسرائيل وجيرانها
  • نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص للجميع
  • الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحمل دوامة مستمرة من الحروب
  • لا يمكن للمنطقة أن تتحمل التطبيق الناقص أو الانتقائي للشروط التي تم التفاوض عليها بنجاح
  • نلتزم بمستقبل يسوده السلام الدائم
المصدر: الجزيرة

