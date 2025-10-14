ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت الآن.

وحضّ ترامب حركة حماس على تسليم الجثث المتبقية للأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: "أزيل عبء كبير، لكن المهمة لم تُنجز"، مشيرا إلى أنه لم يتم الوفاء بوعد قُطع بإعادة كل الجثث، وذلك غداة زيارة أجراها إلى إسرائيل ومصر احتفاء بالاتفاق.

وأمس قال ترامب إن العالم يشهد اليوم "الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد"، وطالب بالعمل على تحقيق "السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وقال ترامب في خطاب أمام الكنيست إن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير.. ويتغير كثيرا للأفضل.. أخيرا انتهى الكابوس الطويل.. ليس فقط للإسرائيليين بل للفلسطينيين أيضا".