6 شهداء بنيران جيش الاحتلال رغم سريان وقف النار بغزة

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين -اليوم الثلاثاء- في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت مصادر بمستشفى المعمداني إن 5 مواطنين استشهدوا جراء إطلاق طائرات إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كوبتر" النار على مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق النار لإزالة ما زعم أنه تهديد بعد رصد "مشبوهين" حاولوا تخطي الخط الأصفر في قطاع غزة.

وادعى أن هؤلاء سعوا للاقتراب من جنوده رغم إطلاقهم طلقات تحذيرية، ودعا إلى الالتزام بالتوجيهات التي يصدرها.

وفي شمال القطاع، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في منطقة حلاوة بجباليا البلد.

وفي جنوب القطاع، ذكرت مصادر فلسطينية أن شخصا استشهد وآخرين أصيبوا بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة الفخاري شرق خان يونس، في وقت أفاد فيه مجمع ناصر الطبي بإصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال بخان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف على فلسطينيين شمال غرب مدينة رفح.

كما أفادت مصادر فلسطينية بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وتحليق لطائرات مسيّرة في منطقة الشاكوش شمالي رفح.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وفي إطار المرحلة الأولى منه انسحبت قوات الاحتلال إلى ما سمي الخط الأصفر، ولا تزال تحتل أجزاء من القطاع.

انتهاك للاتفاق

وتعليقا على استشهاد 6 فلسطينيين، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن قتل جيش الاحتلال عددا من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك إسرائيل، وعدم السماح لها بالتهرب من التزاماتها أمام الوسطاء في ما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

انتشال شهداء

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمد بصل اليوم إنه تم انتشال أكثر من 250 جثمانا لشهداء منذ وقف الحرب.

إعلان

وأشار المتحدث -في تصريحات للجزيرة- إلى أن بعض هذه الجثامين كانت ملقاة في الشوارع.

وتابع أن أكثر من 10 آلاف شخص لا يزالون تحت ركام المباني المدمرة، موضحا أن الدفاع المدني لا يملك الوسائل للوصول إليهم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إنهم يواجهون عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام.

وأشار بصل إلى أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في غزة.

ووفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس، خلّف العدوان الإسرائيلي 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.