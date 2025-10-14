سول ترجح استخدام تكنولوجيا روسية بصاروخ نوعي لكوريا الشمالية

رجح مسؤول عسكري رفيع في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن تكون التكنولوجيا الروسية قد استُخدمت في صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في كوريا الشمالية.

وجاءت هذه الترجيحات على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، ردا على سؤال طرحه أحد المشرعين خلال جلسة استماع في البرلمان.

وكشفت كوريا الشمالية عن صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-20" في عرض عسكري الأسبوع الماضي.

وتطورت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، إذ وقّع الطرفان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في يونيو/حزيران الماضي تتضمن بندا لتقديم المساعدة المتبادلة في حالة أي عدوان خارجي على أحد الطرفين.

وقالت كييف وحلفاؤها الغربيون إن كوريا الشمالية زودت روسيا بصواريخ باليستية وذخائر حربية لحربها في أوكرانيا، لكن بيونغ يانغ نفت هذه الادعاءات.