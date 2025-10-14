أخبار|كوريا الجنوبية

سول ترجح استخدام تكنولوجيا روسية بصاروخ نوعي لكوريا الشمالية

TOPSHOT - This picture taken on October 10, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 11, 2025 shows the Hwasong-20, a new intercontinental ballistic missile (ICBM), during the military parade to celebrate the 80th founding anniversary of the Workers' Party of Korea in Pyongyang.
كوريا الشمالية كشفت عن صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-20" في عرض عسكري الأسبوع الماضي (الفرنسية)
Published On 14/10/2025
|
آخر تحديث: 10:41 (توقيت مكة)

حفظ

رجح مسؤول عسكري رفيع في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن تكون التكنولوجيا الروسية قد استُخدمت في صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في كوريا الشمالية.

وجاءت هذه الترجيحات على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، ردا على سؤال طرحه أحد المشرعين خلال جلسة استماع في البرلمان.

وكشفت كوريا الشمالية عن صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-20" في عرض عسكري الأسبوع الماضي.

وتطورت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، إذ وقّع الطرفان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في يونيو/حزيران الماضي تتضمن بندا لتقديم المساعدة المتبادلة في حالة أي عدوان خارجي على أحد الطرفين.

وقالت كييف وحلفاؤها الغربيون إن كوريا الشمالية زودت روسيا بصواريخ باليستية وذخائر حربية لحربها في أوكرانيا، لكن بيونغ يانغ نفت هذه الادعاءات.

المصدر: وكالات

إعلان