أخبار|مصر

حضور رئيس الفيفا بين قادة السياسة بقمة شرم الشيخ يثير الاستغراب

FIFA president Gianni Infantino and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi attend the world leaders' summit on ending the Gaza war, amid a U.S.-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Sharm el-Sheikh, Egypt, October 13, 2025. Egyptian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
على اليمين الرئيس المصري السيسي ورئيس الفيفا إنفانتينو بقمة شرم الشيخ (رويترز).

بشار أبو زكري

Published On 14/10/2025
|
آخر تحديث: 13:24 (توقيت مكة)

حفظ

أثار ظهور جياني إنفانتينو الذي يترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن الحضور في قمة شرم الشيخ المصرية، التي تناولت وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت رئيس الفيفا الأنظار بصفته القيادي غير السياسي الوحيد في الصورة الرئيسية للقمة، مما دفع كثيرين إلى التساؤل عن سبب مشاركته بهذا الحدث السياسي البارز، خصوصا بعد تصريحه مطلع الشهر الجاري بأن "الفيفا لا تستطيع حل المشاكل الجيوسياسية" في إشارة إلى تصاعد الدعوات لتعليق مشاركة المنتخبات الإسرائيلية في المنافسات الدولية.

وعلق إنفانتينو على حضوره قمة شرم الشيخ عبر حسابه على إنستغرام بالقول: كان يومًا تاريخيًا للسلام في شرم الشيخ بفضل قيادة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والموقف الموحد لقادة العالم، إنه فجر جديد للمنطقة بأسرها والعالم أجمع.

وأضاف أن دور كرة القدم هو الدعم والتوحيد ومنح الأمل في المنطقة. وفي غزة وفلسطين "سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم. سنساعد في إعادة كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في كل ركن من أركان البلاد".

وقد تعددت التفسيرات حول دعوة إنفانتينو إلى القمة، إذ رأى مدونون أن حضوره يهدف إلى تسليط الضوء على دور كرة القدم في تعزيز السلام والمصالحة الإقليمية عقب الحرب في غزة.

واعتبر آخرون أن الرياضة باتت أداة دبلوماسية مؤثرة، قادرة على جمع الشعوب وتجاوز الخلافات، مشيرين إلى أن الفيفا قد يوظف نفوذه لدعم مبادرات السلام والاستقرار في المنطقة.

إعلان

ومن جانب آخر، رأت بعض التحليلات أن مصر، التي استضافت فعاليات كروية عدة تحت مظلة الفيفا خلال السنوات الماضية، تسعى من خلال مشاركة إنفانتينو إلى الربط بين الرياضة والإعمار والسلام في مرحلة ما بعد الصراع، تأكيدا على أن كرة القدم يمكن أن تكون جسرا للتقارب الإقليمي.

كما وصف عدد من النشطاء إنفانتينو بأنه "الضيف الغريب" في قمة شرم الشيخ، لكونه الوحيد من خارج عالم السياسة بين الحاضرين.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن حضوره يكتسب رمزية دولية، بوصفه رئيسا لإحدى أكبر المنظمات العالمية، ولأنه ربما أراد أن يكون شاهدا على اتفاق السلام ولحظاته التاريخية.

وربط بعض المغردين وجود إنفانتينو في القمة بعلاقته الوثيقة بترامب خاصة مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة النسخة رقم 23 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بالشراكة مع كندا والمكسيك، مما يضفي بعدا سياسيا إضافيا على حضور رئيس الفيفا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان