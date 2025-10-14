المتحدث باسم الخارجية القطرية: الخطوات التالية بعد اتفاق غزة ستكون صعبة

عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن أمله أن يكون اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطوة أولى في سلسلة خطوات أخرى نحو إعادة إرساء الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف الأنصاري -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية بثتها في وقت مبكر اليوم الثلاثاء- أن الحرب الإسرائيلية على غزة طال أمدها وستستمر تداعياتها لعقود.

وتابع أن الخطوات التالية بعد اتفاق وقف الحرب ستكون صعبة للغاية، موضحا أنه تم إرجاء الكثير من مناقشات المرحلة الثانية لضمان إنجاز المرحلة الأولى.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى بدء مناقشات وصفها بالصعبة حول كيفية تأمين الوضع وإدارته وضمان عدم العودة إلى الحرب في غزة مجددا.

وأوضح أن المحادثات بدأت بالفعل في شرم الشيخ، وأن هناك فرقا تعمل على مدار الساعة لضمان عدم وجود أي فاصل زمني بين المرحلتين الأولى والثانية.

وتأتي تصريحات الأنصاري عقب توقيع قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا خلال قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية وثيقة اتفاق غزة لضمان إنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوثيقة ستفصّل القواعد والنظم وكثيرا من الأمور الأخرى، مشددا على أن هذا الاتفاق سيصمد.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف الحرب بوساطة من قطر ومصر وتركيا وبرعاية أميركية، ودخول حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وفي إطار المرحلة الأولى منه، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس عن 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث أسرى آخرين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي.