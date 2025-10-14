الصليب الأحمر يتسلم جثامين 45 أسيرا فلسطينيا وإسرائيل تتعرف على هويات 4 جثث

تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جثامين 45 أسيرا فلسطينيا، في حين أعلنت إسرائيل استمرار المفاوضات لاستلام بقية جثامين أسراها من حركة حماس.

وقام الصليب الأحمر بنقل جثامين الأسرى الفلسطينيين عبر معبر كيسوفيم إلى قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين الذي أُبرم مؤخرا بين حماس وإسرائيل.

وأكدت السلطات الصحية المحلية في غزة لوكالة "رويترز" وصول المجموعة الأولى من الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث تجري في العادة عمليات الفحص والتوثيق تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

وصول الدفعة الأولى من جثامين أسرى فلسطينيين كانوا محتجزين لدى إسرائيل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة ضمن صفقة التبادل.. مراسل الجزيرة هاني الشاعر يرصد الصورة#الأخبار pic.twitter.com/EzzYwYxgma — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 14, 2025

الصليب الأحمر: العملية معقدة

من جهته، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر إن تسليم جثث المحتجزين والمعتقلين الذين قتلوا في الحرب سيستغرق وقتا ويمثل تحديا هائلا، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بألا يتم العثور على جثث المحتجزين، وهذا تحد أكبر من إطلاق سراح الأحياء.

ودعا الصليب الأحمر الأطرافَ والوسطاء لضمان التطبيق السليم لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة رفات القتلى إلى عائلاتهم.

في المقابل، أعلنت إسرائيل استمرار المفاوضات مع حركة حماس لاستكمال تسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين، بعد أن تسلمت مساء الاثنين رفات 4 منهم.

وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، إن الضغط لا يزال مستمرا على حماس لمواصلة واستكمال عودة جثامين القتلى، وسيزداد حسب قوله.

وأضاف "نحن مصممون على استعادة جميع الجثامين، ولن نتوقف حتى نعيدهم إلى ديارهم"، مشيرا إلى أن القضية نوقشت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل، وتُتابع مع أطراف دولية أخرى.

إسرائيل تتعرف على هويات 4 جثث

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي -الثلاثاء- إنه بعد استكمال عملية التشخيص في مركز الطب العدلي بمشاركة شرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو الجيش أفراد عائلتَي المواطن الإسرائيلي غاي إيلوز والمواطن النيبالي بيفين جوشي وعائلتَي قتيلين آخرين لم تسمحا لغاية الآن بكشف اسمهما، بإعادة الجثامين لمواراتها الثرى.

وأكد أنه يجب على حماس الالتزام باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل "كل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين (بقي منهم 24) إلى عائلاتهم لمواراتهم الثرى".

وينص الاتفاق بين حماس وإسرائيل على تشكيل لجنة دولية من أجل المساعدة في تحديد مواقع دفن الأسرى الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة.

والاثنين، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسهيلها تبادل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء و4 جثث، إضافة إلى 1809 أسرى فلسطينيين من أصل 1968 أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بشرم الشيخ، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبرعاية أميركية.