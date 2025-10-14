الصليب الأحمر يتسلم 4 جثامين أسرى إسرائيليين في غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن سيارات الصليب الأحمر تسلمت جثامين 4 أسرى إسرائيليين في مدينة غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصليب الأحمر إنه سهل اليوم نقل جثامين 4 أسرى إلى إسرائيل ونقل جثامين 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثامين أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، قبل أن يعلن لاحقا تسلم 4 جثامين، مضيفا أنهم في طريقهم إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) داخل القطاع.

في السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش تسلم جثامين 4 رهائن من قطاع غزة.

وذكر متحدث الجيش أفيخاي أدرعي قبل قليل عبر منصة "إكس" أن "طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "سيتم تسليم أفرادها عددا من التوابيت التي تعود إلى مختطفين"، مضيفا أن "حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق، وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".

وكانت حركة حماس سلمت أمس الاثنين رفات 4 محتجزين، بعد ساعات فقط من إفراجها عن آخر 20 أسيرا على قيد الحياة.

مستقبل الاتفاق

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت عدم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، يوم غد الأربعاء، ردا على عدم تسليم حماس بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قصف الاحتلال للقطاع خلال الحرب، وفق ما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية.

كما أشارت القناة إلى أن القيادة السياسية قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى بقرارها هذا توصيات الأجهزة الأمنية.

ونقلت صحيفة معاريف أمس عن مسؤول أمني إسرائيلي "أن الاتفاق بين المقاومة والاحتلال لم يحدد عدد المختطفين القتلى الذين ستسلمهم المقاومة أمس الاثنين، حيث سلمت المقاومة الصليب الأحمر 4 جثث لقتلى إسرائيليين التزاما بالاتفاق".

في حين أشارت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر لم تسمها، أن التقديرات الإسرائيلية كانت تتوقع أن تسليم الجثث سيستغرق أسابيع، لكنها لم تتوقع تسليم 4 فقط.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي قوله إن عدم إعادة جثامين المحتجزين ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المصدر ذاته أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتُبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق، لكن إسرائيل تبحث الأمر، لا سيما مع تأكيد حماس أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستسلم المقاومة الفلسطينية جثامين 28 أسيرا إسرائيليا في مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال حرب الإبادة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، على تشكيل لجنة دولية من أجل المساعدة في تحديد مواقع دفن الأسرى الإسرائيليين القتلى في القطاع.