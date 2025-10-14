بن غفير يقتحم الأقصى والاحتلال يحول منازل بالضفة لثكنات عسكرية

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتداءات على ممتلكات المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

واقتحم بن غفير باحات الأقصى للمرة الثانية خلال أسبوع، رفقة عشرات المستوطنين، لإحياء ما يسمى عيد "بهجة التوراة"، وأدى المستوطنون خلال الاقتحامات طقوسا وصلوات تلمودية، في ظل استمرار منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين من دخول المسجد خلال فترات الاقتحام.

وكان بن غفير قد شارك الأربعاء الماضي، إلى جانب وزير التراث عميحاي إلياهو وعضو الكنيست إسحاق كرويزر، في اقتحام المسجد الأقصى خلال احتفالات عيد العُرش اليهودي، الذي انتهى أمس الاثنين، وشهدت تلك الفترة اقتحام 7119 مستوطنا ومستوطنا على مدار 5 أيام.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، قبل أن تنسحب من المخيم في وقت لاحق من صباح اليوم.

مليشيات المستوطنين تحرق مركبة عائلة الشهيد ساجي درويش خلال هجوم على بلدة بيتين شرق رام الله. pic.twitter.com/YsauhKYO8f — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2025

اقتحامات عدة بالضفة المحتلة

وفي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد ومحيط مخيم بلاطة شرق المدينة، وجابت آلياتها العسكرية شوارع المنطقة الشرقية دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي رام الله، وسط الضفة الغربية، دهمت قوات الاحتلال قرى وأحياء عدة، منها دير ابزيع وعين عريك ونعلين غرب المدينة، وأخضعت عددا من المواطنين لتحقيقات ميدانية.

كما أضرم مستوطنون النار في مركبة خلال هجوم على بلدة بيتين شرق رام الله، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين في المنطقة.

إعلان

وفي البيرة، اقتحمت آليات الاحتلال حي سطح مرحبا ودهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

الاحتلال يمهد للاستيلاء على آلاف الدونمات في منطقة النبي موسى بأريحا والأغوار#الجزيرة pic.twitter.com/e9hnnM9BcB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 14, 2025

وفي الخليل جنوب الضفة، دهمت قوات الاحتلال بلدتي إذنا والكوم غرب المدينة، وحولت منزلين إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانهما.

وأطلقت القوات قنابل الغاز السام على مداخل البلدات مما تسبب في تعطيل الدوام المدرسي.

كما واصل جيش الاحتلال اقتحامه لمنطقة مقبرة الراس جنوب المدينة لليوم الثامن على التوالي، وسط فرض حظر تجوال جزئي وعرقلة حركة السكان.

أما في طوباس شمال شرقي الضفة، فاقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون المجاورة، ونشرت وحدات من المشاة في الأحياء السكنية، كما دهمت منازل عدة بالتزامن مع اقتحام خربة سمرة في الأغوار الشمالية من قبل مجموعات المستوطنين.