قلق أفريقي وفرنسي من غموض الوضع في مدغشقر

في جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد محمود علي يوسف عن قلق بالغ إزاء التطورات المتسارعة في مدغشقر، مؤكّدا رفض المنظمة القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم.

ودعا المسؤول الأفريقي جميع الفاعلين في البلاد، من مدنيين وعسكريين وسياسيين، إلى التحلّي بضبط النفس والالتزام بالحوار ضمن الأطر الدستورية.

وشدّد على أنّ الاتحاد يقف على أهبة الاستعداد، بالتنسيق مع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) ولجنة المحيط الهندي، لدعم حلّ سلمي وشامل تقوده الأطراف الأفريقية نفسها، بما يضمن استقرار البلاد ووحدة مؤسساتها.

باريس تراقب عن كثب

ومن شرم الشيخ بمصر حيث يشارك في قمة حول اتفاق السلام في غزة، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس عن "قلق كبير" إزاء الوضع في مدغشقر.

غير أن الرئيس الفرنسي امتنع عن تأكيد ما تناقلته عدة مصادر بشأن مغادرة الرئيس الملغاشي أندري راجولينا بلاده على متن طائرة عسكرية فرنسية، بعد أن ظلّ بعيدا عن الأنظار منذ اندلاع تمرّد في صفوف الجيش.

وقال ماكرون "لا أؤكد شيئا اليوم، لكنني أود أن أعبّر عن قلقنا الكبير، وعن صداقة فرنسا لشعب مدغشقر".

وتأتي هذه المواقف الدولية في وقت يخيّم فيه الغموض على المشهد السياسي في مدغشقر، مع تزايد المخاوف من انزلاق البلاد إلى فراغ دستوري أو مواجهة مفتوحة بين المؤسستين العسكرية والسياسية.

وبينما يراهن الاتحاد الأفريقي على حلّ أفريقي داخلي، تتابع باريس التطورات عن كثب، في ظلّ تاريخ من الروابط السياسية والاقتصادية مع هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

تصريحات راجولينا

في غضون ذلك، قال الرئيس راجولينا الاثنين إنه في "مكان آمن" داعيا إلى "احترام الدستور" وذلك في أول كلمة له منذ انضمام عسكريين للمحتجين نهاية الأسبوع.

وفي خطاب بُث مباشرة عبر فيسبوك ولم يُكشف فيه عن مكان وجوده، قال الرئيس البالغ 51 عاما إنه في "مكان آمن" بعد "محاولة اغتيال".

وقال راجولينا إن "السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات هو احترام الدستور" رافضا تلبية دعوات تطالبه بالتنحي تطلقها الحركة الاحتجاجية التي تشهدها -منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي- هذه الجزيرة الفقيرة.

كما قال زعيم المعارضة سيتيني راندرياناسولونيايكو إن "الرئيس راجولينا غادر البلاد وتواصلنا مع موظفي الرئاسة وأكدوا لنا أنه غادر" مضيفا أن مكان وجوده الحالي غير معروف.