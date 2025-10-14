اقتحامات للاحتلال في نابلس وطوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نابلس وطوباس في الضفة الغربية، بعد ساعات من إتمام عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الجامعة في مدينة نابلس، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد ومخيم بلاطة شرقي المدينة، من دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

🔴 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/ILS1BZDdZS — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 13, 2025

كما دهمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون الواقعة جنوبيها. وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد لآليات الاحتلال وهي تقتحم المدينة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الآليات العسكرية الإسرائيلية دهمت منطقة السوق وسط المدينة وحي شريم والمنطقة الغربية من دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

#فيديو | جانب من اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس pic.twitter.com/gs3wh6KHDs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2025

وقد استقبل الفلسطينيون في الضفة الغربية أمس الاثنين عشرات من الأسرى المحررين بموجب اتفاق التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين وحذرت عائلاتهم من إقامة أي مظاهر احتفالية.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أفرج الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب.