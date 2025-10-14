اتهام شقيق الرئيس السنغالي السابق بالفساد

وُجهت إلى شقيق الرئيس السنغالي السابق ماكي سال تهم غسل الأموال والفساد، وفقا لمحاميه.

وأُفرج عن عليو سال -الذي كان محتجزا مع زوجته في مركز شرطة داكار منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بكفالة مساء أمس الاثنين.

وصرح عثمان تيام، أحد محاميه، في وقت متأخر من أمس، أن قاضيا من المجمع القضائي المالي وجّه إلى شقيق الرئيس السابق الأصغر تهم "غسل الأموال، والتآمر الجنائي لغسل الأموال، والفساد، واستغلال النفوذ".

وأشارت هيئة مكافحة الفساد التابعة لوزارة المالية إلى شركة عقارية تابعة للزوجين في معاملات مالية مشبوهة تتعلق بشراء أراضٍ في داكار.

وفي عام 2019، استقال عليو سال من منصبه كرئيس لصندوق ادخار حكومي بعد أن وُجهت إليه تهم تتعلق بقضية فساد مزعومة في قطاعي النفط والغاز. وأغلق قاضٍ سنغالي القضية عام 2021 لعدم كفاية الأدلة.

وعليو سال -وهو أيضا عمدة مدينة غيدياواي السابق- ليس العضو الوحيد في العائلة الذي يواجه مشاكل مؤخرا.

واتُهم أمادو منصور فاي -صهر ماكي صال ووزير التنمية المجتمعية السابق- بالفساد واختلاس أموال مُخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19، واعتُقل أواخر مايو/أيار الماضي، ومُنح إفراجا مؤقتا تحت إشراف قضائي في نهاية سبتمبر/أيلول.

وتعهد الرئيس باسيرو ديوماي فاي -الذي انتُخب في مارس/آذار 2024- ورئيس وزرائه عثمان سونكو، الخصم اللدود لماكي صال، بمحاربة الفساد وسوء إدارة الشؤون الحكومية، بدءا من الرئيس السابق نفسه.

ويترقب الرأي العام في السنغال مآلات هذه القضية، خاصة في ظل ارتباطها بأحد أبرز الأسماء في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة.