أحكام بالإعدام والسجن بحق متهمين بقضية اغتيال شكري بلعيد

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، أحكاما نهائية بحق 23 متهما في قضية اغتيال السياسي والحقوقي التونسي شكري بلعيد، وذلك بعد مرور أكثر من 12 عاما على الواقعة التي هزت البلاد.

وتراوحت الأحكام الصادرة بين الإعدام شنقا والسجن بفترات متعددة، حيث جاءت الأحكام على النحو التالي:

الإعدام شنقا بحق كل من محمد العوادي، المسؤول عن الجناح العسكري لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور في تونس، وعز الدين عبد اللاوي، وهو عنصر أمني سابق تم عزله من منصبه.

السجن مدى الحياة بحق 4 متهمين لم تُذكر أسماؤهم في التقارير.

أحكام بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و37 سنة، كان أبرزها بحق أحمد المالكي، المعروف بكنية "الصومالي"، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 37 عاما.

كما قررت المحكمة تبرئة 9 متهمين، وأقرت ببراءة 4 موقوفين آخرين.

وتعود وقائع الجريمة إلى صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013، حيث قُتل شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في العاصمة تونس. وقد شكلت عملية اغتياله صدمة وطنية كبرى وأحدثت أزمة سياسية حادة، أدت إلى استقالة حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة، بعد اتهامات مباشرة لها من قبل أنصار بلعيد بالضلوع في الجريمة.

وقد نفت حركة النهضة أي علاقة لها بالاغتيال، في حين وجه قاضي التحقيق المكلف بالملف الاتهام إلى عدد من الأشخاص المحسوبين على تنظيم "أنصار الشريعة"، والذي كان قد حُظر لاحقا في تونس بسبب تورطه في "عمليات إرهابية".