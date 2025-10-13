تصريحات ترامب عن "60 ألف قتيل وسلاح حماس" تلهب المنصات

تداول رواد العالم الافتراضي مقطع فيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية قبيل توجهه إلى إسرائيل.

وخلال النقاش، طرحت عليه مراسلة سؤالا حول تأسيس حركة المقاومة حماس كقوة شرطة في غزة، فقالت: "حماس تقوم بتأسيس نفسها كقوة شرطة، وتطلق النار على منافسيها؟".

المراسلة : حماس تقوم بتأسيس نفسها كقوة شرطة، وتطلق النار على منافسيها؟ ترامب : أعطيناهم الموافقة، هم يقومون بذلك لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونحن منحناهم الموافقة. طلبنا منهم المراقبة للتأكد من أنه لن تكون هناك جرائم كبيرة أو مشاكل في مثل هذه الظروف. نريد أن يكون الوضع آمناً.… pic.twitter.com/fsHmi2t9UZ — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 13, 2025

فأجاب الرئيس ترامب: "أعطيناهم الموافقة، إنهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونحن منحناهم الموافقة. طلبنا منهم المراقبة للتأكد من عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في مثل هذه الظروف. نريد أن يكون الوضع آمنا".

وأضاف ترامب أن "عدد القتلى في غزة بلغ 60 ألف شخص، وأن هناك مناطق دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن الحرب بين حماس وإسرائيل انتهت بالفعل".

PRESIDENT TRUMP: The Israel-Hamas war "is over." pic.twitter.com/nwa7TrluLh — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

وقد أثارت تصريحات ترامب حول منح حماس الموافقة ووقتا محددا لبسط الأمن في غزة اهتمام جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون أن هذه التصريحات تبدو محاولة من ترامب لتهدئة الجدل المتعلق بنزع سلاح حماس، فهو يدرك أن الأمر بالغ التعقيد ولا يرغب في الخوض فيه بعمق في هذه المرحلة، إذ لا يستطيع الجزم بمآلات المرحلة القادمة.

ورأى مدونون أن رد ترامب كان متوقعا، فهو يسعى للظهور بمظهر من يمنح الأوامر والتوجيهات، ويصور حماس وكأنها تطلب الضوء الأخضر منه. إلا أن الواقع، كما أكدوا، أن العالم يدرك أن حماس لا تطلب إذنا من ترامب أو غيره للقيام بدورها الوطني وحفظ الأمن لمواطنيها.

وأضاف آخرون أنه من الطبيعي، وبعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، أن تتولى حماس مسؤولية الأمن في ظل غياب شرطة رسمية، وإلا فإن الفوضى ستسود. ولهذا السبب يبدو واضحا أن هناك سماحا ودعما بانتشارها لضبط الأمن في غزة حتى دخول القوات الدولية، إذا تم ذلك.

ولا فيه عماله بالموضوع طبيعي اذا اسرائيل طلعت من غزه وحماس موجوده ولا فيه شرطه راح تكون الدنيا فوضى ولا فيه احد يضبط الامن

عشان كذا واضح تم السماح لهم واعطاهم ضمانات بالانتشار بغزه لضبط الامن لحين تأمين غزه و دخول القوات الدولية — ..11 (@lals4_) October 13, 2025

وأشار ناشطون إلى أن ترامب أدلى بهذه التصريحات ليمنح نفسه مستقبلا الحق في مطالبة حماس بالتوقف عن إجراءاتها الأمنية.

ولفت مدونون كذلك إلى أن ترامب ذكر أعداد الشهداء في غزة، مؤكدين أن الدكتور باسم نعيم قد قدم ملفا متكاملا يتضمن تفاصيل أسماء الشهداء ويفند مزاعم الاحتلال التي روج لها مسؤولوه وسفراؤه.

وأشار آخرون إلى أن ترامب يستخدم أرقام الضحايا التي بلغت 60 ألفا، رغم أن الولايات المتحدة طوال العامين الماضيين كانت تشكك في إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية وتعتبرها أرقاما تابعة لحماس ومبالغا فيها.