تصريحات ترامب عن "60 ألف قتيل وسلاح حماس" تلهب المنصات

وصول ترامب لإسرائيل
وصول ترامب إلى إسرائيل (الجزيرة)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 11:38 (توقيت مكة)

تداول رواد العالم الافتراضي مقطع فيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية قبيل توجهه إلى إسرائيل.

وخلال النقاش، طرحت عليه مراسلة سؤالا حول تأسيس حركة المقاومة حماس كقوة شرطة في غزة، فقالت: "حماس تقوم بتأسيس نفسها كقوة شرطة، وتطلق النار على منافسيها؟".

فأجاب الرئيس ترامب: "أعطيناهم الموافقة، إنهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونحن منحناهم الموافقة. طلبنا منهم المراقبة للتأكد من عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في مثل هذه الظروف. نريد أن يكون الوضع آمنا".

وأضاف ترامب أن "عدد القتلى في غزة بلغ 60 ألف شخص، وأن هناك مناطق دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن الحرب بين حماس وإسرائيل انتهت بالفعل".

وقد أثارت تصريحات ترامب حول منح حماس الموافقة ووقتا محددا لبسط الأمن في غزة اهتمام جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون أن هذه التصريحات تبدو محاولة من ترامب لتهدئة الجدل المتعلق بنزع سلاح حماس، فهو يدرك أن الأمر بالغ التعقيد ولا يرغب في الخوض فيه بعمق في هذه المرحلة، إذ لا يستطيع الجزم بمآلات المرحلة القادمة.

ورأى مدونون أن رد ترامب كان متوقعا، فهو يسعى للظهور بمظهر من يمنح الأوامر والتوجيهات، ويصور حماس وكأنها تطلب الضوء الأخضر منه. إلا أن الواقع، كما أكدوا، أن العالم يدرك أن حماس لا تطلب إذنا من ترامب أو غيره للقيام بدورها الوطني وحفظ الأمن لمواطنيها.

وأضاف آخرون أنه من الطبيعي، وبعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، أن تتولى حماس مسؤولية الأمن في ظل غياب شرطة رسمية، وإلا فإن الفوضى ستسود. ولهذا السبب يبدو واضحا أن هناك سماحا ودعما بانتشارها لضبط الأمن في غزة حتى دخول القوات الدولية، إذا تم ذلك.

وأشار ناشطون إلى أن ترامب أدلى بهذه التصريحات ليمنح نفسه مستقبلا الحق في مطالبة حماس بالتوقف عن إجراءاتها الأمنية.

ولفت مدونون كذلك إلى أن ترامب ذكر أعداد الشهداء في غزة، مؤكدين أن الدكتور باسم نعيم قد قدم ملفا متكاملا يتضمن تفاصيل أسماء الشهداء ويفند مزاعم الاحتلال التي روج لها مسؤولوه وسفراؤه.

وأشار آخرون إلى أن ترامب يستخدم أرقام الضحايا التي بلغت 60 ألفا، رغم أن الولايات المتحدة طوال العامين الماضيين كانت تشكك في إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية وتعتبرها أرقاما تابعة لحماس ومبالغا فيها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

