إصابة فلسطيني بنابلس واعتداءات للمستوطنين قرب قلقيلية ورام الله

أصيب فلسطيني اليوم الاثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في قريتين شرقي قلقيلية ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية سبسطية شمال غرب نابلس شمالي الضفة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة.

اقتحام بلدة روجيب شرق مدينة نابلس. pic.twitter.com/pUw6k1TKgb — فلسطين بوست (@PalpostN) October 13, 2025

هجمات المستوطنين

وفي حين أحرق مستوطنون منزلا وسيارة لفلسطينيين أثناء هجومهم على قرية يبرود شرق مدينة رام الله، اعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على فلسطينيين بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أثناء مشاركتهم في "حملة قطف الزيتون 2025" بقرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة.

#متابعة| مجموعات المستوطنين تهاجم قرية يبرود شرق رام الله. pic.twitter.com/dNiKp6YW1i — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 13, 2025

وأمس الأول، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم بين بلدتي الزاوية ورافات (غرب مدينة سلفيت) واعتدوا عليهم بالضرب، وأدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به منظمة "البيدر" الحقوقية.

وتتزايد اعتداءات المستوطنين في مثل هذا الوقت من كل عام، تزامنا مع موسم قطف الزيتون الذي يُعد مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية.

ويؤكد الفلسطينيون أن جيش الاحتلال والمستوطنين يكثفون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بهدف تهجيرهم وتوسيع المستوطنات.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فقد قتل جيش الاحتلال والمستوطنون منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل.