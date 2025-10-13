إغلاق صناديق الاقتراع في الكاميرون وبيا الأوفر حظا لولاية ثامنة

أدلى الناخبون في الكاميرون بأصواتهم الأحد في استحقاق رئاسي يعتبر فيه الرئيس بول بيا (92 عاما) الذي يشغل منصبه منذ 43 عاما، المرشح الأوفر حظا.

وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت غرينيتش)، ومن المتوقع أن تُعلن نتائج الانتخابات في موعد أقصاه 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتوقع المحللون فوز الرئيس الحالي بول بيا، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في عام 1982 بعد استقالة أول رئيس للكاميرون، أحمدو أهيدجو. ومنذ ذلك الحين وبيا يحكم البلاد.

ويتنافس بيا مع 11 مرشحا، منهم وزيره السابق عيسى تشيروما باكاري الذي يثير حماسة غير متوقعة.

وعاش الكاميرونيون في ظل حكم بيا الذي يتولى السلطة منذ 1982، وحافظ عليها مع نسبة تصويت تجاوزت 70% على مدى العشرين عاما الماضية.

ولدى إدلائه بصوته في حي باستوس القريب من القصر الرئاسي، قال بيا "ما من شيء مؤكد" داعيا إلى انتظار النتائج لمعرفة هوية الفائز في الاستحقاق.

وقال المحلل السياسي الكاميروني ستيفان أكوا لوكالة الصحافة الفرنسية "يجب ألا نكون ساذجين، نحن نعلم جيدا أن النظام الحاكم يمتلك العديد من الوسائل للحصول على نتائج تعود بالنفع عليه".

تجمعات ونشاطات

والثلاثاء، بدا بول بيا الذي لم يظهر علنا منذ مايو/أيار الماضي، في صحة جيدة، خلال حضوره تجمعا انتخابيا في ماروا (شمال) الإستراتيجية التي تضم أكثر من 1,2 مليون ناخب، أي ما يمثل ثاني أكبر عدد للأصوات في البلاد.

وأتى ذلك في وقت أكثَر فيه منافسوه من نشاطهم العلني وتعهدوا طي صفحة الحكم المديد والمتشدد لرئيس البلاد الثاني منذ استقلالها عن فرنسا في 1960.

والرئيس الوحيد الذي تجاوز مدة حكم بيا على مستوى العالم هو رئيس غينيا الاستوائية المجاورة، تيودورو أوبيانغ نجيما مباسوغو.

وتعد الكاميرون ديمقراطية متعددة الأحزاب، لكن المعارضة والمجتمع المدني وحرية الرأي والصحافة تخضع لقيود شديدة.

إعلان

ومن المتوقع إعلان النتائج بعد أسبوعين من الانتخابات، وسيكون الفائز هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

ووفقا للنتائج الرسمية، حصل بيا على 71% من الأصوات في انتخابات عام 2018، بينما حصل أقرب منافسيه على 14%.