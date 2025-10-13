أخبار|حريات|الكونغو (زائير)

مجلس حقوق الإنسان يطالب متمردي الكونغو بوقف هجماتهم

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese police officers who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
مقاتلو إم23 في بوكافو (غيتي)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 18:25 (توقيت مكة)

جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوته إلى حركة تحالف نهر الكونغو/إم23، لوقف هجماتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطالبا في الوقت نفسه القوات الرواندية بإنهاء دعمها للجماعة المسلحة والانسحاب الفوري من الأراضي الكونغولية.

وجاء ذلك في قرار اعتمده المجلس خلال دورته العادية الـ60 التي انعقدت بين 8 سبتمبر/أيلول و8 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في جنيف، حيث حذّر من أي محاولة لعرقلة عمل لجنة التحقيق المستقلة المكلّفة بمتابعة الانتهاكات في إقليمي شمال وجنوب كيفو.

تصميم خاص - خريطة مدينة بوكافو - الكونغو الديمقراطية
خريطة الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

وشدد القرار الأممي على "الوقف الفوري والقابل للتحقق لأي دعم يقدمه الجانب الرواندي لمجموعة إم23، والانسحاب غير المشروط والعاجل لجميع القوات الرواندية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".

كما طالب المجلس بفتح ممرات إنسانية آمنة وسريعة، بما في ذلك إعادة فتح مطاري غوما وبوكافو لأغراض إنسانية عاجلة.

وفي السياق نفسه، دعا المجلس المجتمع الدولي، ولا سيما وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إلى تكثيف جهودها لتعبئة الموارد وتقديم مساعدات عاجلة للمدن المتضررة مثل غوما وبوكافو والمناطق المحيطة بهما.

وحث القرار على ضرورة ضمان وصول الغذاء والدواء والمأوى للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة.

