مجلس حقوق الإنسان يطالب متمردي الكونغو بوقف هجماتهم

جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوته إلى حركة تحالف نهر الكونغو/إم23، لوقف هجماتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطالبا في الوقت نفسه القوات الرواندية بإنهاء دعمها للجماعة المسلحة والانسحاب الفوري من الأراضي الكونغولية.

وجاء ذلك في قرار اعتمده المجلس خلال دورته العادية الـ60 التي انعقدت بين 8 سبتمبر/أيلول و8 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في جنيف، حيث حذّر من أي محاولة لعرقلة عمل لجنة التحقيق المستقلة المكلّفة بمتابعة الانتهاكات في إقليمي شمال وجنوب كيفو.

وشدد القرار الأممي على "الوقف الفوري والقابل للتحقق لأي دعم يقدمه الجانب الرواندي لمجموعة إم23، والانسحاب غير المشروط والعاجل لجميع القوات الرواندية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".

كما طالب المجلس بفتح ممرات إنسانية آمنة وسريعة، بما في ذلك إعادة فتح مطاري غوما وبوكافو لأغراض إنسانية عاجلة.

وفي السياق نفسه، دعا المجلس المجتمع الدولي، ولا سيما وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إلى تكثيف جهودها لتعبئة الموارد وتقديم مساعدات عاجلة للمدن المتضررة مثل غوما وبوكافو والمناطق المحيطة بهما.

وحث القرار على ضرورة ضمان وصول الغذاء والدواء والمأوى للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة.