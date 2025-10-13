مادورو يصف ماريا ماتشادو بـ"الساحرة الشيطانية"

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو أمس الأحد بـ"الساحرة الشيطانية"، بعد يومين من منحها جائزة نوبل للسلام.

وغالبا ما تشير الحكومة الفنزويلية إلى زعيمة المعارضة باسم "لاسايونا"، وهي شخصية امرأة في التراث الشعبي الفنزويلي تحولت إلى روح شريرة تسعى وراء الانتقام.

وكانت لجنة نوبل قد منحت ماتشادو البالغة 58 عاما الجائزة لـ"نضالها من أجل تحقيق انتقال سلمي وعادل من الدكتاتورية إلى الديمقراطية" في فنزويلا.

واتهم مادورو زعيمة المعارضة بالدعوة إلى غزو أجنبي، قائلا "إن 90% من الشعب يرفض هذه الساحرة الشيطانية"، دون أن يذكرها بالاسم أو يعلق على نيلها جائزة نوبل للسلام.

وخلال مناسبة في ذكرى اكتشاف الأميركيتين التي تحتفل بها فنزويلا تحت اسم "يوم مقاومة السكان الأصليين"، قال مادورو "نريد السلام وسننعم به، لكن مع الحرية والسيادة".

وتدعم ماتشادو المناورات العسكرية الأميركية في المياه القريبة من فنزويلا. وهي أهدت جائزة نوبل للسلام "لشعب فنزويلا المعذب" وللرئيس ترامب الذي كان أيضا من المرشحين لنيلها.

وخلال ظهورها أمس الأول السبت على قناة "فوكس نيوز"، أشادت ماتشادو بالرئيس ترامب قائلة إنه "يستحق" الجائزة، "ليس فقط لأنه انخرط في إنهاء 8 حروب في غضون أشهر قليلة، بل لأن أفعاله كانت حاسمة في اقتراب فنزويلا من عتبة الحرية".

وقال ترامب مازحا: "كان ذلك أمرا رائعا. لم أقل، ولم أقل: ‘أعطني إياها إذا’، مع أنني أعتقد أنها ربما فعلت. لقد كانت لطيفة للغاية".

ومساء يوم الجمعة الماضي أكد ترامب أن ماتشادو اتصلت به قائلا "اتصلت بي اليوم من حصلت على جائزة نوبل، وقالت لي أقبل هذه الجائزة تكريما لك، لأنك تستحقها حقا'".

تدريبات عسكرية

وتعارض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حكم الزعيم الفنزويلي اليساري، ونشرت إدارة الرئيس ترامب أسطولا حربيا صغيرا في مياه البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.

إعلان

وتقول الولايات المتحدة إن هذا النشر يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، وقد دمرت طائرات حربية أميركية عدة زوارق سريعة زعمت أنها كانت تحمل المخدرات من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة.

وردا على ذلك أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأول عن تدريبات عسكرية جديدة في مواجهة متوترة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الهدف من نشر البحرية الأميركية سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي قبالة سواحل بلاده الإطاحة به في نهاية المطاف.

وقال مادورو على منصة التواصل الاجتماعي تليغرام إن التدريبات الجديدة تُجرى في ممر يمتد من البحر الكاريبي إلى نهر أورينوكو وحتى الحدود مع البرازيل، مؤكدا أن لفنزويلا "الحق في السلام" في مواجهة ما سماه التصعيد العسكري الأميركي.