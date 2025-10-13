فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح زعيمة المعارضة نوبل للسلام

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الاثنين، أن فنزويلا أغلقت سفارتها في العاصمة أوسلو دون تقديم أي تفسير، وذلك بعد 3 أيام من منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيسيلي روانغ -لوكالة الصحافة الفرنسية "تم إبلاغنا من قبل السفارة الفنزويلية بنيتها إغلاق أبوابها، دون توضيح الأسباب".

وأضافت روانغ أن "هذا أمر مؤسف. رغم وجود خلافات في عدد من القضايا، فإن النرويج حريصة على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع فنزويلا، وستواصل العمل في هذا الاتجاه".

ووفقًا لصحيفة "فيردينس غانغ" النرويجية، فإن السفارة توقفت عن الرد على الاتصالات الهاتفية بعد ظهر اليوم، في حين لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية مساءً أن أرقام السفارة لم تعد في الخدمة.

وقد أكدت المتحدثة النرويجية أن "جائزة نوبل تُمنح من قبل لجنة مستقلة عن الحكومة النرويجية، ونحيل أي استفسارات بشأنها إلى اللجنة المعنية".

وفي تعليق له أمس الأحد، وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بـ"الساحرة الشيطانية"، بعد يومين من منحها جائزة نوبل للسلام.

وغالبا ما تشير الحكومة الفنزويلية إلى زعيمة المعارضة باسم "لاسايونا"، وهي شخصية امرأة في التراث الشعبي الفنزويلي تحولت إلى روح شريرة تسعى وراء الانتقام.

وتفيد تقارير صحفية بمنع السلطات الفنزويلية ماتشادو سابقا من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، والتي أُعلن فيها فوز مادورو رغم اعتراضات من جانب المعارضة.

وكانت لجنة نوبل قد منحت ماتشادو البالغة 58 عاما الجائزة لـ"نضالها من أجل تحقيق انتقال سلمي وعادل من الدكتاتورية إلى الديمقراطية" في فنزويلا.