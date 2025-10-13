وصول أسرى فلسطينيين محررين إلى خان يونس بغزة

وصلت اليوم الاثنين حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط احتفاء واستقبال شعبي واسعين.

وأوضحت مصادر فلسطينية دخول دفعة أخرى من الأسرى المحررين إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار تنفيذ بنود اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وسط احتفاء واستقبال شعبي.. وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة#الأخبار pic.twitter.com/15tPTZQlVy — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 13, 2025

وقد وثقت مشاهد في وقت سابق اليوم انتشار عناصر الأمن الفلسطيني في غزة داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لتأمين استقبال الأسرى الفلسطينيين.

عناصر الأمن الفلسطيني ينتشرون داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لتأمين استقبال الأسرى الفلسطينيين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/edJj82xUfI — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 13, 2025

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن 154 أسيرا فلسطينيا تم الإفراج عنهم ونقلهم إلى مصر، وذلك تنفيذا لقرار إبعادهم.

من جهتها، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أتمت عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وكان مراسل الجزيرة أكد وصول عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر اليوم الاثنين إلى بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتعليقا على عملية الإفراج، قال مدير إعلام مكتب الأسرى الفلسطينيين للجزيرة إن "تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يوم وطني كبير"، مضيفا أنه "سيتم إطلاق عدد من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال منذ عقود"، وأن "الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق".

وقد أفرجت اليوم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن 13 أسيرا إسرائيليا وسلمتهم للصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة الثانية من عملية تسليم الأسرى، وذلك بعد أن سلمت في وقت سابق اليوم دفعة أولى من 7 أسرى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لم يعد هناك أي رهائن أحياء لدى حماس بعد أن أفرجت القسام عن 20 أسيرا إسرائيليا.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقوم على عدد من البنود منها، وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.