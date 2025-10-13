ترامب يصل إلى تل أبيب قبل التوجه لقمة شرم الشيخ بشأن غزة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل اليوم الاثنين لإلقاء كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

وقبيل مغادرته، قال البيت الأبيض للجزيرة إن ترامب سيغادر إلى إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى مصر لحضور القمة الدولية.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب سيخطب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بعد وصوله صباح الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، باستقباله لدى وصوله إلى مطار بن غوريون.

ومن المقرر أن يعقد ترامب ونتنياهو اجتماعا في مكتب الأخير بالكنيست ثم يجتمع بعائلات الأسرى، قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وأعلن ترامب -الخميس- توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.