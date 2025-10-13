ترامب يتحدث عن "فجر تاريخي جديد" ونتنياهو يؤكد التزامه بالسلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العالم يشهد اليوم "الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد"، وطالب بالعمل على تحقيق "السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها"، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب"

وألقى ترامب خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي خلال زيارة إلى إسرائيل يتوجه بعدها للمشاركة في قمة بشرم الشيخ المصرية يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

وقال ترامب إن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير.. ويتغير كثيرا للأفضل".

ووصف نهاية الحرب في غزة بأنه "انتصار لا يُصدق لإسرائيل والعالم"، وأكد أن "إسرائيل حققت كل ما يمكن من نصر بقوة السلاح".

وأضاف "لا أحب الحرب وشخصيتي تحبذ وقف الحروب ويبدو أنني أحقق نجاحا في ذلك.. لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن".

ودعا الرئيس الأميركي إلى "ترجمة الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وطلب من سكان غزة أن ينصب "تركيزهم الآن بالكامل على استعادة أساسيات الاستقرار والأمن والكرامة والتنمية الاقتصادية".

وأضاف "من غزة إلى إيران.. لم تسفر الكراهية المريرة عن أي شيء سوى البؤس والمعاناة والفشل"، مشيرا إلى أن "يد الصداقة والتعاون ممتدة دائما" نحو إيران رغم أن "نظامها تسبب في الكثير من الموت في الشرق الأوسط".

واضطر ترامب للتوقف للحظات بعد مقاطعة النائبين في الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف لكلمته قبل أن تتدخل قوات الأمن وتخرجهما من القاعة.

وقال إن الولايات المتحدة "ستطبق السلام من خلال القوة"، وأكد أن بلاده تمتلك "أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها".

ووجه خطابا لسكان إسرائيل وقال إن الولايات المتحدة "لن تنسى ولن تسمح بتكرار 7 أكتوبر".

ووجه ترامب الشكر إلى نتنياهو، ووصفه بأنه شخص "ليس من السهل التعامل معه، لكن هذا ما يجعله عظيما"، وأضاف "نتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها".

وقبل خطاب ترامب، ألقى نتنياهو خطابا كال فيه المديح للرئيس الأميركي وشكره على الاعتراف "بالحقوق التاريخية لإسرائيل" في الضفة الغربية، ووصفه بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل"، مؤكدا أن "ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل مثل ما فعله ترامب".

وقال نتنياهو إن مقترح ترامب للسلام حظي بقبول دول العالم وأنهى الحرب وحقق كل أهداف إسرائيل، وأكد التزامه "بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب"، مشيرا إلى أنه يمد "يد السلام إلى كل من يريد السلام معنا".

وتحدث نتنياهو عن تحقيق "انتصارات مذهلة"، وأكد "مقتل جميع قادة هجوم 7 أكتوبر"، و"تدمير البرنامج النووي لإيران"، وقال إن "السنوات المقبلة هي سنوات السلام داخل إسرائيل وخارجها"، مؤكدا أن "السلام سيأتي أسرع مما يظن الناس بقيادة ترامب".