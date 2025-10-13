ترامب: الحرب بغزة انتهت والاتفاق سيصمد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في غزة انتهت وأن اتفاق وقف إطلاق سيصمد، واصفا زيارته للمنطقة بأنها تاريخية ومميزة.

وردا على سؤال للصحفيين -خلال توجهه إلى إسرائيل ومن ثم مصر على متن الطائرة الرئاسية- عما إذا كان واثقا من انتهاء الحرب في غزة، قال "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم؟.

وتوجّه الرئيس ترامب إلى إسرائيل ومصر في رحلة وصفها بأنها "مميزة جدا" في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سيصمد، مضيفا أن غزة تبدو مثل موقع هدم.

وجدد الرئيس الأميركي تأكيده أنه سيجري تشكيل "مجلس سلام" على نحو سريع من أجل غزة.

وأكد أن قطر تستحق الثناء على دورها في الاتفاق.

وقبيل مغادرته، قال البيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب سيغادر إلى إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى مصر.

وأضاف أن ترامب سيلقي خطابا أمام الكنينست (البرلمان الإسرائيلي) بعد وصوله صباح الاثنين.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالكنيست ثم يتم عقد اجتماع مع عائلات الأسرى، قبل أن يتوجه ترامب إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وفي رسالة للكنيست الاسرائيلي قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان اليوم على أعتاب أحد أعظم الانجازات الدبلوماسية في التاريخ.

وأكد ترامب أنه لن يرتاح حتى يحقق السلام بشكل كامل ومستدام. مضيفا أن إسرائيل وواشنطن ستصيغان معا مستقبلا من الأمن والازدهار والسلام في إسرائيل والمنطقة وما بعدها.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس إن الرئيس ترامب يخطط لاستقبال "الرهائن" خلال زيارته لإسرائيل الاثنين.

وأضاف فانس -في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" أنه لا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل.

يشرا إلى أن خطة ترامب تنص على وقف الحرب والإفراج عن الرهائن الـ47 المتبقين في غزة بينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.