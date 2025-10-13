نتنياهو: الحرب انتهت

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن "الحرب انتهت"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مع المقاومة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بعيد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تل أبيب، حيث سيلقي خطابا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ثم سيتوجه إلى شرم الشيخ في مصر.

ومن المقرر أن يعقد ترامب ونتنياهو اجتماعا في مكتب الأخير بالكنيست، ثم يجتمع بعائلات الأسرى قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلن ترامب الخميس الماضي توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.