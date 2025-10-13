عاجل,
نتنياهو: الحرب انتهت

epa12449949 US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu leave Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. According to a parliament spokesperson for the Israeli Knesset, President Trump will deliver a speech at the Knesset on 13 October 2025 in light of a first phase ceasefire and hostages release deal between Israel and Hamas. US President Trump will then travel to Sharm el Sheikh, Egypt for a Peace Summit co-chaired with Egyptian President Abdel Fattah al Sisi and participation by around 20 world leaders with a goal to end the war in the Gaza Strip and enhance efforts to bring peace and stability to the Middle East. EPA/ABIR SULTAN
نتنياهو مع ترامب في السيارة التي تقلهما من مطار بن غوريون إلى الكنيست (الأوروبية)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 11:47 (توقيت مكة)

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن "الحرب انتهت"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مع المقاومة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بعيد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تل أبيب، حيث سيلقي خطابا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ثم سيتوجه إلى شرم الشيخ في مصر.

ومن المقرر أن يعقد ترامب ونتنياهو اجتماعا في مكتب الأخير بالكنيست، ثم يجتمع بعائلات الأسرى قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلن ترامب الخميس الماضي توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

