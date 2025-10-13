قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

حصلت الجزيرة نت على قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر أن يبدأ الإفراج عنهم اليوم، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن حافلات فلسطينية بدأت تتحرك من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.

كما نقل مراسل الجزيرة أن الصليب الأحمر في دير البلح (وسط قطاع غزة) يستعد لتسلم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وبدورها، نقلت القناة 24 الإسرائيلية أن مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا للاتفاق.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن القائمة الاحتياطية لأسرى غزة التي صدّقت عليها الحكومة تشمل الدكتور حسام أبو صفية.

ووفق مصادر الإعلام الإسرائيلي "سيُفرج عن أبو صفية بقرار من نتنياهو وكاتس فقط، إن لم يكتمل عدد المفرج عنهم".

وتردد في الإعلام الإسرائيلي أن "الحكومة تصدّق على وضع قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة يفرج عنهم حال إجراء تعديلات".

وتقدر إسرائيل وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حماس.