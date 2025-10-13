القسام تنشر أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم

نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين أسماء 20 من الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

وفي هذا الإطار قال مسؤول مشاركة في العملية لوكالة رويترز إن قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تحركت إلى مواقع اصطحاب الأسرى الإسرائيليين.

ويعتقد أن هؤلاء الـ20 أسيرا هم فقط الأحياء من أصل 48 أسيرا لا يزالون في غزة.

في المقابل ستفرج إسرائيل عن نحو 2000 أسيرا فلسطينيا محتجزين في سجونها.

ووفقا لوكالة رويترز فإن معظم الأسرى الذين ستفرج عنهم القسام تم أسرهم من موقع حفل نوفا الموسيقي بالقرب من مستوطنة رعيم في جنوب إسرائيل، ومن بينهم إيفياتار ديفيد (24 عاما) وألون أوهيل (24 عاما) وأفيناتان أور (32 عاما).

وأسرى أسرتهم المقاومة من تجمعات سكنية ومن بينهم التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عاما) والشقيقان أرييل كونيو (28 عاما) وديفيد كونيو (35 عاما).

كما أن من بين الأسرى جنديان إسرائيليان هما ماتان أنجريست (22 عاما) ونمرود كوهين (20 عاما).

وبحسب رويترز فإن هانك 4 أجانب من بين الأسرى الـ48، تم الإعلان عن وفاة 3 منهم هم تنزاني وتايلانديان ولا يزال مصير الأسير النيبالي بيبين جوشي مجهولا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية رسميا عن وفاة 26 أسيرا إسرائيليا استنادا إلى الطب الشرعي والمعلومات المخابراتية. في حين لا يزال مصير اثنين، بمن فيهم جوشي، مجهولا.

وأشارت حركة حماس إلى أن استعادة جثث بعض الأسرى القتلى قد يستغرق وقتا طويلا، نظرا لأن بعض أماكن الدفن غير معلومة. ومن المفترض أن تقوم قوة عمل دولية خاصة بالمساعدة في تحديد أماكن دفنهم جميعا.

وقتل معظم هؤلاء الأسرى في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

من ناحيتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيتم على دفعتين في الفترة بين 8 و10 صباحا.

وتوقعت القناة 12 الإسرائيلية أن يتم ذلك على دفعتين من 3 مناطق في قطاع غزة، هي مناطق نتساريم جنوب مدينة غزة ومنطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة ومخيطات وسط القطاع.

الأسرى الفلسطينيين

في المقابل نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يستعد لنقل الأسرى الفلسطينيين بدءا من الساعة 8 صباحا من شمالي قطاع غزة.

وقالت القناة 24 الإسرائيلية، إن "مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا للاتفاق".

من ناحية أخرى، أقرت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، في تصويت هاتفي عاجل تعديلا على قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، وفق إعلام إسرائيلي.

وتضمنت التعديلات، وفق ما أفادت قناة "كان" الرسمية وصحيفة "جيروزيلم بوست"، استبدال أسيرين، تبين أن أحدهما أُفرج عنه سابقا، والأسيرين ليسا محكومين بالمؤبد.

كما شملت التعديلات إضافة امرأتين واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين من الفئة ذاتها، وفق المصدر نفسه.

وذكرت"كان" أنه تم الموافقة على 5 أسرى فلسطينيين إضافيين ضمن قائمة الـ1700 أسير الذين اعتقلتهم إسرائيل من غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن هؤلاء الأسرى الخمسة سيتم إطلاق سراحهم في حال عدم اكتمال عدد المفرج عنهم ضمن قائمة أسرى غزة.

ومن أبرز الأسماء التي تشملها القائمة الاحتياطية الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، الذي أسره الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى في ديسمبر/ كانون الأول.