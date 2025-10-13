هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارته إلى شرم الشيخ التي أعلنت في وقت سابق للمشاركة القمة حول اتفاق غزة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أكدت مشاركة نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القمة التي تستضيفها شرم الشيخ حول غزة اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان اليوم "سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع السيسي، بحضور ترامب في مبنى الكنيست (البرلمان) وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

و بدأ رؤساء ومسؤولون من دول عدة التوافد إلى مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر صباح الاثنين، للمشاركة في القمة التي تهدف إلى تثبيت إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.