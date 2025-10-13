أخبار|قطر

أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية

أمير قطر وهو يوقع على وثيقة غزة في قمة شرم الشيخ المصدر: حساب الشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر الأميري على إكس https://x.com/TamimBinHamad/status/1977823237418496483
أمير دولة قطر خلال توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (حساب أمير قطر على منصة إكس)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 23:15 (توقيت مكة)

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية.

وأضاف في تدوينة على حسابه بمنصة إكس نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في غزة.

كما عبر عن أمله في "أن تسهم القمة في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متطلعين إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".

وكانت قمة شرم الشيخ قد عقدت مساء اليوم برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ووقّع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاءت القمة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حماس وإسرائيل، بوساطة من قطر ومصر وتركيا وبرعاية أميركية.

ومن أبرز الذين شاركوا في القمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وشملت بنود الاتفاق وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.

ويُتوقع أن تُسهم القمة في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بما يمهّد لإحياء مسار السلام الشامل في المنطقة.

والخميس الماضي، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة قطر وتركيا ومصر، وبإشراف أميركي.

المصدر: الجزيرة

