كوريا الجنوبية تعلن تلقي جارتها الشمالية دعما روسيا لتطوير الغواصات

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو بيك -أمام البرلمان اليوم الاثنين- إن كوريا الشمالية تلقت على الأرجح دعما فنيا من روسيا في إطار مساعيها لتطوير قدراتها في مجال الغواصات.

وتتعهد بيونغ يانغ بتطوير غواصات قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، وقد اختبرت إطلاق مثل هذه الصواريخ من منصات تحت الماء. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت اكتسبت القدرة الكافية للإطلاق من غواصات. وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال وزير الدفاع -خلال جلسة للجنة الدفاع في البرلمان- إنه يبدو أن كوريا الشمالية تتلقى بالفعل "تقنيات مختلفة" لتطوير غواصاتها.

وأضاف أنه من المبكر التوصل إلى استنتاج بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وتظهر تقييمات استخباراتية كورية جنوبية أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا شهدت تطورا ملحوظا في التعاون العسكري خلال العامين الماضيين، إذ نشرت بيونغ يانغ أكثر من 10 آلاف جندي للقتال في الحرب ضد أوكرانيا مقابل تلقي مساعدات اقتصادية وتكنولوجية عسكرية.