كوريا الجنوبية تعلن تلقي جارتها الشمالية دعما روسيا لتطوير الغواصات

Military parade celebrating the 80th anniversary of the founding of the ruling Workers' Party of Korea (WPK), in Pyongyang, North Korea, in this pictured released October 11, 2025 by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
عرض عسكري في بيونغ يانغ تضمن أسلحة متطورة بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال (رويترز)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 10:58 (توقيت مكة)

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو بيك -أمام البرلمان اليوم الاثنين- إن كوريا الشمالية تلقت على الأرجح دعما فنيا من روسيا في إطار مساعيها لتطوير قدراتها في مجال الغواصات.

وتتعهد بيونغ يانغ بتطوير غواصات قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، وقد اختبرت إطلاق مثل هذه الصواريخ من منصات تحت الماء. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت اكتسبت القدرة الكافية للإطلاق من غواصات. وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال وزير الدفاع -خلال جلسة للجنة الدفاع في البرلمان- إنه يبدو أن كوريا الشمالية تتلقى بالفعل "تقنيات مختلفة" لتطوير غواصاتها.

وأضاف أنه من المبكر التوصل إلى استنتاج بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وتظهر تقييمات استخباراتية كورية جنوبية أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا شهدت تطورا ملحوظا في التعاون العسكري خلال العامين الماضيين، إذ نشرت بيونغ يانغ أكثر من 10 آلاف جندي للقتال في الحرب ضد أوكرانيا مقابل تلقي مساعدات اقتصادية وتكنولوجية عسكرية.

المصدر: رويترز

