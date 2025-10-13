ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات في باريس

يستعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدخول سجن "لا سانتيه" في باريس يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات صدر بحقه في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007، وفق ما نقلته مصادر قضائية فرنسية.

وبذلك، سيُصبح ساركوزي (70 عاما) الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس سابق لدولة في الاتحاد الأوروبي يُسجن فعليا بعد إدانته بجرائم مالية.

وكانت محكمة باريس قد قضت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي بسجن ساركوزي 5 سنوات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه "ذات خطورة استثنائية"، بعد ثبوت السماح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية.

ورغم استئناف الحكم، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف مؤجلة التنفيذ، تلزمه بدخول السجن مع إمكانية ترتيب شؤونه الشخصية قبل الموعد المحدد.

وأكدت تقارير إعلامية أن اختيار سجن "لا سانتيه" جاء لدواع أمنية، لكونه من بين مركزين فقط في باريس يضمان قسما خاصا للحماية مخصصا للشخصيات العامة.