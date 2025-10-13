أنباء عن مغادرة رئيس مدغشقر للبلاد بعد احتجاجات تطالب برحيله

قال زعيم المعارضة في مدغشقر لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن الرئيس أندريه راجولينا غادر البلاد، بينما أعلنت الرئاسة أن الرئيس سيتوجه بخطاب إلى الأمة مساء اليوم.

وقال زعيم المعارضة سيتيني راندرياناسولونيايكو أمس الأحد إن "الرئيس غادر البلاد وتواصلنا مع موظفي الرئاسة وأكدوا لنا أنه غادر البلاد"، مضيفا أن مكان وجود راجولينا الحالي غير معروف.

كما ذكر مصدر عسكري لوكالة رويترز أن راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية أمس الأحد، وذلك عقب أسابيع من احتجاجات شبابية زادت من عزلة الرئيس.

في المقابل، أعلنت الرئاسة أن الرئيس سيخاطب الأمة مساء اليوم الاثنين عند الساعة السابعة مساء (16,00 بتوقيت غرينتش).

رفض أوامر إطلاق النار

وأعلنت وحدة "كابسات"، التي لعبت دورا رئيسيا في انقلاب 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة، السبت، أنها "سترفض أوامر إطلاق النار" على المتظاهرين.

ثم دخل جنود الوحدة إلى وسط المدينة للقاء آلاف المتظاهرين، وانضموا إليهم مجددا الأحد في مسيرة لإحياء ذكرى قتلى المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في 25 سبتمبر/أيلول.

ودعت المجموعة التي تقود حركة الاحتجاج والتي تطلق على نفسها اسم "الجيل زد"، إلى تجمع جديد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتركزت الاحتجاجات في البداية على انقطاع الكهرباء والمياه المزمن في الدولة الفقيرة، لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقا مناهضة للحكومة دعت إلى استقالة راجولينا البالغ 51 عاما.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصا على الأقل في الأيام الأولى، بعضهم على يد قوات الأمن والبعض الآخر في أعمال عنف أشعلتها عصابات إجرامية ولصوص عقب المظاهرات.

وشكك راجولينا في عدد القتلى، قائلا إن في الأسبوع الماضي كان هناك "12 حالة وفاة مؤكدة، وجميع هؤلاء الأفراد كانوا لصوصا ومخربين".