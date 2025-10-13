قتلى باشتباكات بين متظاهرين داعمين لفلسطين والشرطة الباكستانية

اشتبكت الشرطة الباكستانية مع آلاف المتظاهرين خلال مسيرة لدعم الفلسطينيين، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي واحد على الأقل وإصابة العشرات من رجال الأمن الآخرين، بحسب ما ذكرته الشرطة وشهود عيان.

يأتي ذلك عقب إعلان الشرطة اليوم الاثنين بدء عملية تستهدف حزب "حركة لبيك باكستان"، بعد فشل مفاوضات لإلغاء مظاهرة تضامن مع القضية الفلسطينية وتنديد بالسياسات الإسرائيلية.

وقال قائد شرطة إقليم البنجاب، عثمان أنور، إن المتظاهرين أطلقوا النار على السلطات، مما أسفر عن مقتل الشرطي وإصابة آخرين.

ولم يؤكد أنور وقوع ضحايا بين المتظاهرين، لكن حزب "حركة لبيك باكستان"، قال في بيان له إن العديد من أنصاره قتلوا أو أصيبوا.

وقد بدأت "حركة لبيك باكستان" احتجاجاتها في لاهور الخميس الماضي وأعلنت عزمها السير نحو السفارة الأميركية في إسلام آباد، مما دفع السلطات لقطع الطرق بين المدينتين وحجب الإنترنت.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها حزب "حركة لبيك باكستان" خلال الساعات الماضية، اشتعال النيران في عدد من المركبات، ومن بينها شاحنة تقل مسؤولين في الحزب كانوا يقودون ما أطلقوا عليه اسم "المسيرة الطويلة".

مظاهرات وتفريق

وبعد فشل المفاوضات بين الحركة والحكومة أمس الأحد، بدأت السلطات في بلدة موريدكي إلى الشمال من لاهور، "عملية لتفريق" أكثر من 7 آلاف متظاهر وصلوا إليها في مسيرهم نحو العاصمة.

وقالت الشرطة إن عناصر من حركة لبيك باكستان عمدوا إلى "الرشق بالحجارة واستخدموا هراوات مزودة بمسامير وقنابل حارقة.. وأطلقوا النار عشوائيا مما تسبب في إصابات بين المدنيين وعناصر إنفاذ القانون".

وسبق أن نظمت حركة لبيك باكستان عددا مما وُصف بـ"أعنف" الاحتجاجات في باكستان، وكثيرا ما تدعو الحكومة إلى طرد السفراء الغربيين.

إعلان

يشار إلى أن باكستان لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

إبادة وضحايا

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و806 شهداء، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأعلن ترامب الخميس الماضي توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.