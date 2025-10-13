"خسروها".. إجابة الشرع للإعلامية مارغريت عن تصنيفه إرهابيا تشعل المنصات

تداولت حسابات سورية على منصات التواصل الاجتماعي جزءا من المقابلة التي أجرتها الإعلامية الأميركية مارغريت برينان مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية.

وقد حظيت المقاطع المتداولة بتفاعل واسع، لا سيما تلك التي تميزت خلالها إجابات الرئيس السوري بذكاء لافت وجرأة واضحة. فقد سألت برينان الرئيس الشرع عن تصنيفه السابق من قبل الحكومة الأميركية "إرهابيا"، وعن المكافأة التي رصدت للقبض عليه بقيمة 10 ملايين دولار قبل أشهر قليلة فقط.

فجاء رد الشرع سريعا: "خسروها، لم يكن مجديا تبذير تلك الأموال. ويكمل نحن نتحدث عن 25 سنة مضت. كنت في الـ17 أو الـ18 من عمري آنذاك، مستوى الوعي لديك الآن مختلف عما كان عليه قبل 20 عاما".

– مارغريت: لقد كنتَ مصنَّفًا كإرهابي من قبل الحكومة الأمريكية، وكانت هناك جائزة بقيمة 10 ملايين دولار للقبض عليك قبل شهور قليلة!

– مارغريت: لقد كنتَ مصنَّفًا كإرهابي من قبل الحكومة الأمريكية، وكانت هناك جائزة بقيمة 10 ملايين دولار للقبض عليك قبل شهور قليلة!

– الرئيس #أحمد_الشرع: خسروها 😂

وفي مقطع آخر، سألته برينان عن لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "وسيم وصلب وصاحب ماض قوي". فرد الشرع بابتسامة واثقة: "هل تشكون في ذلك؟" لتجيب المذيعة: "ليس لدي أدنى شك في قوة ماضيك".

المذيعة: عندما التقيت بالرئيس ترامب وصفك بأنك وسيم صلب ولديك ماضي قوي

المذيعة: عندما التقيت بالرئيس ترامب وصفك بأنك وسيم صلب ولديك ماضي قوي

الشرع: هل تشكون بذلك

وقد أثارت ردود الشرع إعجاب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض شخصية مميزة وسريعة البديهة.

فكتب أحد المغردين: "رهيب هذا الرجل وسريع البديهة. لو وجه هذا السؤال لبشار الأسد، لكانت إجابته: دعيني أولا أعرف مصطلح الوسامة وماذا تعني، وكيف يتصف الرجل بها، وأيضا لنفهم معنى القوة، ضروري أن تنام التي طرحت السؤال وينام المشاهدون ولا أحد يفهم شيئا".

رد مناسب هل توقعت المذيعة أن يرد بمدح ترامب أما ماذا كانت تنتظر

وعلق آخرون على الإجابات بالقول "أحمد الشرع قائد محنك وخطيب مثقف بارع في فنون السياسة وماهر في الحوار والردود، صبور وهادئ إلى حد يبعث على الاطمئنان رغم كل الأزمات الجسيمة التي مرت بها الثورة السورية، والتي ما زالت سوريا تواجه آثارها حتى اليوم بعد تحريرها من الاستبداد".

احب شخصيته وثقته وهدوئه يارجل اقسم بالله فيه قبول مو طبيعي ما شاء الله