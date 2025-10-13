حماس تسمح لأسرى إسرائيليين بالتحدث لأسرهم قبيل إطلاق سراحهم

أفادت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية -اليوم الاثنين- بأن حركة حماس سمحت لأسرى إسرائيليين بالتحدث مع عائلاتهم هاتفيا قبيل إطلاق سراحهم.

ونقلت الصحيفة عن عائلات رهائن لدى حماس القول إنها "تلقت اتصالات هاتفية مباشرة من حماس قبيل إطلاق سراحهم".

وأوضحت أن من بين العائلات "عيناف والدة ماتان زانغاوكر التي قالت لابنها الذي لم يكن قد أُفرج عنه بعد "ماتان، ستعود إلى المنزل. جميعكم عائدون. الحرب انتهت. ستعود إلى المنزل".

وتعتبر الاتصالات الهاتفية بين أسرى وعائلاتهم خطوة غير مسبوقة في تاريخ صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقد بدأت اليوم عملية تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، تنفيذا لاتفاق يتضمن أيضا وقفا لإطلاق النار بدأ سريانه يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، سلمت حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 7 من أصل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

ولاحقا، سلم الصليب الأحمر إلى الجيش الإسرائيلي الأسرى الـ7 وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وينقل الأسرى إلى مستوطنة ريعيم في غلاف غزة، حيث ينتظرهم أفراد من عائلاتهم، ثم يتم نقلهم الى إسرائيل عبر مروحيات عسكرية، للخضوع لفحص طبي.

وفي المقابل، من المقرر أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 أسيرا اعتقلوا في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين اول 2023، بحسب قوائم نشرتها حماس.