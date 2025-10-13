حقّق ملايين المشاهدات.. ما حقيقة الفيديو المتداول لاعتقال طفلة مهاجرة في أميركا؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة مقطع فيديو يزعم أنه يظهر لحظة اعتقال الشرطة لطفلة مهاجرة في الولايات المتحدة، تبلغ من العمر 6 سنوات، مكبلة اليدين، مما أثار اتهامات وجدلا واسعا.

وأظهر الفيديو عناصر من الشرطة وهي تكبل "الطفلة المزعومة" في المقطع الذي حاز أكثر من 11 مليون مشاهدة على منصة "إكس".

ونشر الفيديو خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمنصات مختلفة على نطاق واسع، مصحوبا بعبارة: "طفلة مهاجرة تبلغ من العمر 6 سنوات تعتقل وتقيّد ويديها خلف ظهرها".

A 6-year-old immigrant child is handcuffed with hands behind their back and arrested. Trump’s America. pic.twitter.com/gSyYjiRpc9 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 10, 2025

تفاعلات غاضبة

تصدر الفيديو مواقع التواصل بكم هائل من التعليقات الغاضبة، عبّر فيها مستخدمون عن استيائهم مما وصفوه بـ"الوجه الحقيقي لأميركا ترامب"، معتبرين أن المشهد يجسّد "إهانة للمهاجرين" ومعاملة تنطوي على قدر كبير من العنصرية والاستخفاف بكرامة الإنسان.

ورأى آخرون أن ما يحدث في الولايات المتحدة الجديدة لا يختلف كثيرا عن ممارسات الأنظمة السلطوية التي تنتقدها واشنطن عادة، كما برزت تعليقات تدعو إلى مقاطعة المؤسسات الإعلامية التي تبرر مثل هذه الممارسات، وأخرى طالبت بإعادة النظر في خطاب الكراهية المتنامي في الخطاب السياسي الأميركي، الذي -بحسبهم- يوفر الغطاء لمثل هذه التصرفات المهينة.

The New America is basically Russian values. pic.twitter.com/6ycXgZ1cyg — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 12, 2025

هجوم على شرطي

واستغلت حسابات الحادثة للهجوم على عنصر من الشرطة الأميركية، قيل إنه مهاجر، لكن مقارنة الصورة المنشورة على "إكس" بالفيديو المتداول تؤكد أن هذا الشرطي لم يكن حاضرا وقت القبض على الطفلة.

This is S. Ramos, is handcuffing a 6 years old brutally taking her away alone and asking for help.

He is an immigrant himself, piece of shit. https://t.co/hYtBqrQObZ pic.twitter.com/RfZUuqZvLA — Ki Adel 🔻 (@ki_adel) October 12, 2025

حقيقة الفيديو

وتوصل فريق "الجزيرة تحقق" من خلال تقنيات البحث العكسي إلى نسخة أخرى من الفيديو المتداول منشورة بتاريخ الثاني من أبريل/نيسان 2025 على يوتيوب، أكدت أنه مجتزأ من الفيديو الأصلي الذي تبلغ مدته نحو 12 دقيقة، كما تشير إلى أن المقطع المثير للجدل لم يلتقط حديثا.

إعلان

توضيح رسمي

وفي 25 أبريل/نيسان 2025، نشر الحساب الرسمي لمكتب شريف مقاطعة كلارك بولاية واشنطن عبر فيسبوك صورا تظهر لحظة عبور ما قيل إنها طفلة لأحد الطرق المرورية السريعة، بعيدا عن الممر المخصص المشاة.

وأكد المكتب أن الحادثة وقعت في الأول من أبريل/نيسان من العام نفسه، مشيرا إلى أن الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أحد عناصر المكتب لطفلة غير صحيحة تماما.

A 27-year-old woman was briefly detained by a sheriff after walking into oncoming traffic, endangering herself. But genius @JohnCleese shares a doctored video from an account falsely claiming an ICE agent was arresting a child. pic.twitter.com/aOCp9oMtLw https://t.co/syeqhkno4T — Project for Immigration Reform (@PFIRorg) October 12, 2025

Nope – that's:

•a 27 year-old woman

•NOT ICE – Sheriffs

•she was detained, not arrested pic.twitter.com/mU227ip0oY — (((DOCTORByGrace))) 🦖🦕Privilège du blanc (@KathrynHanson) October 13, 2025

وأوضح في بيان أن عناصره أوقفوا ما اعتقد بأنها طفلة في البداية خوفا على حياتها، لكن اتضح أنها امرأة تبلغ من العمر 27 عاما، مؤكدة أنها لم تعتقل بل احتجزت لفترة قصيرة للتحقق من هويتها بعد تقديمها اسما لم يظهر في السجلات، قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد تحذيرها شفهيا.

وتؤكد هذه المعلومات أن مقطع الفيديو الذي أثار موجة من الجدل والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا مجتزأ، ووظف بشكل خاطئ، ولا يعود لطفلة مهاجرة، كما ادعت بعض الحسابات.