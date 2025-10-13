الاحتلال يجري تغييرات على قائمة الأسرى ويقدر موعد تسلم أسراه

أعلنت الحكومة الإسرائيلية -وفق وسائل إعلام محلية- تغييرات طفيفة على قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، صباح اليوم الاثنين، حسب اتفاق وقف إطلاق النار، مع تقديرات إسرائيلية أن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة الساعة الثامنة صباحا.

وأوضحت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري -نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية- أنه سيتم استبدال أسماء أسيرين في القائمة الرسمية للأسرى الفلسطينيين، اتضح أن أحدهما أفرج عنه سابقا.

ومن التغييرات التي كانت مجملها تتعلق بالأسرى في غزة، ألغيت أسماء 7 من القاصرين، وإضافة امرأتين، واستبدال مجموعة بآخرين من نفس الفئة لاعتبارات "أمنية".

وأشارت المراسلة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت 5 أسماء احتياطا في حال أُجري تعديل على القائمة، منها اسم الدكتور حسام أبو صفية، الذي لم يكن اسمه مدرجا أصلا في القائمة الرسمية للأسرى الذين سيفرج عنهم.

ووفق قناة 12 الإسرائيلية فإن وزراء الحكومة يجرون مشاورات للتصديق على التغييرات في القائمة.

اتصالات مكثفة

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قال للجزيرة، إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة بالوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

وأضاف المصدر، أن الوسطاء لا يزالون يعملون للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال.

وأكد المصدر أن فصائل المقاومة جددت، صباح الأحد، التزامها للوسطاء بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

وكشف أن المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجمعهم وتوزيعهم على عدة نقاط داخل قطاع غزة تحضيرًا للتسليم.

وأوضح المصدر القيادي في حماس، أن وفدي المقاومة والصليب الأحمر سيلتقيان الليلة لوضع اللمسات النهائية على آليات تنفيذ عملية تسليم أسرى الاحتلال، مشيرا إلى أن عملية التسليم ستتم عبر ثلاثة محاور مختلفة في قطاع غزة.

الأسرى الإسرائيليون

على الجانب الآخر، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي أبلغ رسميا عائلات الأسرى الإسرائيليين بموعد الإفراج عن أبنائهم، والذي سيتم على دفعتين تبدأ أولاهما في تمام الساعة الثامنة صباحا.

إعلان

وأشار موقع الصحيفة إلى أن الجيش طلب من العائلات القدوم إلى قاعدة "ريعيم" العسكرية عند الساعة السابعة والنصف صباحا، استعدادا لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، مؤكدا بدء توجه حافلات للصليب الأحمر الدولي إلى جنوب إسرائيل استعدادا لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.

وتقدر جهات إسرائيلية بأنه رغم التوصل إلى اتفاق، لن تُعاد جميع جثامين القتلى إلى إسرائيل اليوم، وفق هيئة البث الرسمية.

وأوضحت هيئة البث، أن إسرائيل بعد الإفراج عن الأسرى الأحياء، ستُفرج عن 15 جثة لمقاتلين من حركة حماس، مقابل كل جثمان إسرائيلي يُعاد.

كما نقلت عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، إن فريقًا مشتركًا من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر والصليب الأحمر، سيبدأ العمل فور تحديد هوية الجثامين، بعد الإفراج عن الأسرى الأحياء.

وفي السياق، يستعد معهد الطب الشرعي الإسرائيلي لتحديد هوية الجثث، من خلال فحوص الأشعة المقطعية والفحوص الطبية الشرعية وتحاليل الأسنان والحمض النووي.

بدوره وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة الأسرى إلى إسرائيل بالحدث التاريخي، وأضاف في كلمة مصورة، أن الحرب لم تنته وأن هناك تحديات أمنية كبيرة أمام إسرائيل وفق قوله.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل وفق الاتفاق، 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 اعتقلتهم تل أبيب من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 تغ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حماس.