ترامب يهدد بوتين بإرسال صواريخ توماهوك لأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن أوكرانيا يمكنها أن تحصل على صواريخ توماهوك إذا لم تنه موسكو الحرب على أوكرانيا.

وعندما سئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى إسرائيل ومصر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ما إذا كان سيثير هذا الموضوع مع بوتين شخصيا، قال "ربما أتحدث إليه. ربما أقول: اُنظر، إذا لم يتم التوصل لتسوية في هذه الحرب، فسأرسل إليهم صواريخ توماهوك".

وأضاف ترامب، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب صواريخ توماهوك عندما كانا يبحثان في مكالمة هاتفية السبت إمدادات جديدة من الأسلحة لكييف.

وتساءل ترامب في حديثه للصحفيين على متن الطائرة "هل يريدون أن تطلق صواريخ توماهوك باتجاههم؟ لا أعتقد ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد طلب في وقت سابق من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

لكن الرئيس الأميركي رفض حينها طلبات أوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى، لكنه عبّر مرارا في الآونة الأخيرة عن خيبة أمله من رفض الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق سلام، وهدد بفرض عقوبات كبيرة على موسكو.

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، وستكون من الأسلحة القوية في ترسانة أوكرانيا في الوقت الذي تتصدى فيه لوابل من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.