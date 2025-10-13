ترامب يشكّك بإمكانية قبول توني بلير بمجلس السلام بشأن غزة

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد في إمكانية انضمام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى ما أطلق عليه "مجلس السلام" للإشراف على إدارة قطاع غزة.

وقال ترامب "لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع"، دون أن يذكر أسماء قادة محددين يمكن أن يكون لهم رأي في اختياره لبلير.

وكانت خطة السلام في غزة التي طرحها البيت الأبيض الشهر الماضي قد أدرجت اسم بلير كعضو في المجلس المقترح، وسط انتقادات لدوره في حرب العراق.

وأدلى ترامب بتصريحاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية خلال رحلة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكنيست (البرلمان) اليوم الاثنين، ثم ينتقل إلى شرم الشيخ لحضور قمة قادة العالم لإعلان الاتفاق الرسمي لإنهاء الحرب، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الرابع.

وينتظر اليوم البدء في الإفراج عن المحتجزين الـ20 المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ترامب إن مجلس السلام سيبدأ العمل بسرعة، لكنه بدا غير متأكد مما إذا كان بلير سيحظى بقبول جميع المعنيين، مضيفا "أريد أن أعرف ما إذا كان توني سيحظى بقبول لدى الجميع لأنني لا أعرف ذلك".

وقوبلت فكرة تعيين بلير في مجلس السلام بحالة من الغضب بين السياسيين الفلسطينيين، وحتى بين أعضاء حزب العمال الذي ينتمي إليه بلير في بريطانيا، نظرا لتضرر سمعته بسبب قراره دعم غزو العراق عام 2003.

وفي أعقاب ذلك الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، تبين في نهاية المطاف أن مزاعم الولايات المتحدة وبريطانيا بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل كانت كاذبة.