ترامب: الشرق الأوسط يمر بفترة مميزة وإيران ستنضم إلى الركب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة مميزة، وإن السلام الذي كان البعض يقول إنه لن يتحقق في الشرق الأوسط، يتحقق الآن.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي سريع أجراه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام.

وأكد ترامب أن مصر لعبت دورا مهما مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل التوصل للاتفاق الأخير لوقف الحرب، قائلا إن الحركة تحترم مصر وقيادتها.

وأضاف أن هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة، وأن القطاع بحاجة لعملية تنظيف، مؤكدا أن هناك العديد من القادة الذين يدعمون الاتفاق.

وتابع "هناك أغبياء ومن لا يريدون الخير، لكن الدول يمكنها أن تتعامل مع بعضها البعض حتى لو لم تحب بعضها"، لافتا إلى أن فرقا تواصل البحث الآن عن جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأكد ترامب أن كثيرين قالوا إن السلام لن يحدث في الشرق الأوسط، قائلا "إنه يحدث الآن".

إيران ستنضم إلى الركب

وأضاف أنه يعتقد أن إيران ستنضم إلى الركب لأنها بحاجة لمساعدات في ظل العقوبات المفروضة عليهم، مشيرا إلى أنها تدعم اتفاق غزة الذي قال إنه "لا يتكرر"، وإنه "ما كان ليحدث لولا قصف منشآت إيران النووية".

بدوره، قال السيسي إن بلاده تحتاج دعم ترامب لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا "علينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم".

وأكد السيسي أن ترامب "هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة"، وإن اتفاق غزة "إنجاز رائع"، مثمنا ما حققه الرئيس ترامب.

ووصل دونالد ترامب صباح اليوم إلى إسرائيل بالتزامن مع عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، وألقى كلمة في الكنيست الإسرائيلي كرابع رئيس أميركي يقوم بهذه الخطوة.

وقبل وصوله، أعلن ترامب أن الحرب في غزة قد انتهت، وهو ما أكده نتنياهو خلال كلمته التي ألقاها في حضور الرئيس الأميركي.

ولاحقا، وصل الرئيس الأميركي إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تعقد قمة تجمع نحو 20 من قادة دول العالم لمناقشة الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب ومستقبل غزة.