ترامب: الجامعات الأميركية أفسدتها أيديولوجيات معادية لبلادنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "قسما كبيرا من جامعات البلاد ضلّت طريقها وأفسدتها الأيديولوجيات المعادية للولايات المتحدة".

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال -الأحد- أن إدارته تعمل على معالجة هذا الوضع من خلال إصلاحات جذرية، وقال "ستعطي جامعات بلادنا العظيمة مرة أخرى الأولوية للجدارة والعمل الجاد قبل الهوية الجماعية".

وأضاف سنواصل جهودنا لتطبيق القانون الفدرالي بسرعة وحزم ضد الجامعات التي تواصل التمييز غير القانوني على أساس العرق أو الجنس.

ودعا ترامب المؤسسات التي تسعى إلى المساعدة في بدء عصر ذهبي للتعليم العالي إلى توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفدرالية.

وذكر أن الجامعات التي توقع الاتفاقيات ستتخلى عن نهجها العنصري في استقطاب الطلاب وقبولهم.

وهددت إدارة ترامب بتجميد التمويل الفدرالي للعديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما جامعة هارفارد، مستشهدة بالاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين وبرامج التنوع والمساواة والشمول.

وأعلنت الإدارة عن تحقيق في منح تزيد قيمتها عن 8.7 مليارات دولار مُنحت لجامعة هارفارد من قبل منظمات مختلفة لضمان استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.

وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بإجراء إصلاحات داخل الجامعة، كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار الإدارة التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.

وأعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أنها تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد.

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين وقطاع غزة في الجامعات الأميركية بدأت بجامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.