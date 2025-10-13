بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار مساعدات لغزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، وذلك أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول إنهاء الصراع.

ويقدم التمويل من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرا الجمعة بتوقيت القدس (التاسعة بتوقيت غرنتش)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.

وأعلن ترامب -الخميس- توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وقالت بريطانيا إنها ستستضيف أيضا قمة تستمر 3 أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

وقدمت لندن خلال السنة المالية الحالية 74 مليون جنيه إسترليني كدعم إنساني لفلسطين التي اعترفت بها رسميا كدولة الشهر الماضي.

وبدورها قالت وزيرة خارجيته إيفيت كوبر إن "المملكة المتحدة ستلعب دورا محوريا بجمع الأطراف وجلب الخبرات والاستثمار من لندن لدعم جهود الإعمار بغزة".

وأضافت أن الفلسطينيين يجب أن يقودوا جهود التعافي على الأمد الطويل، لكن من الضروري حشد استثمارات كبيرة لإعادة الإعمار.

وقالت كوبر يجب إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية واستعادة خدمات الرعاية الصحية وإعادة بناء المنازل في قطاع غزة، وتابعت نحتاج الآن إلى العمل بنفس الجدية والسرعة لوضع خطة لإعادة إعمار غزة.