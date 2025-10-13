بالصور.. لحظات مؤثرة في استقبال الأسرى المحررين

انطلقت صباح اليوم الاثنين من داخل سجون الاحتلال الحافلات المحملة بالأسرى الفلسطينيين، تنفيذا لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال التي استخدمت قنابل دخان في محيط سجن عوفر.

ولم تكن الحافلات التي وصلت إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله مجرد وسيلة نقل، بل كانت محمّلة بسنوات من الألم والانتظار والحنين. ومع توقّفها أمام جموع المنتظرين، انفجرت مشاعر الفرح والبكاء، وتدافع الأهالي لمعانقة أبنائهم العائدين إلى الحرية بعد سنوات طويلة خلف القضبان.

واحتشد الأهالي منذ الصباح الباكر على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، لاستقبال أبنائهم وأقاربهم المفرج عنهم من سجون الاحتلال، في حين احتضن الجميع أحباءهم في مشاهد عاطفية جسّدت الفرح الكبير بعد سنوات من الغياب والانتظار الطويل.

وبينما تمتزج الدموع بالزغاريد، يظل صوت الحرية والانتصار على الغياب الطويل هو العنوان الأبرز لهذا اليوم الذي سيخلّد في ذاكرة الأسرى وعائلاتهم.

وتأتي هذه اللحظة التاريخية بينما يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.