بالصور.. لحظات مؤثرة في استقبال الأسرى المحررين

A freed Palestinian prisoner is greeted after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman
السجين الفلسطيني المفرج عنه يُستقبل بحرارة بعد إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي ضمن صفقة التبادل (رويترز)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 17:25 (توقيت مكة)

انطلقت صباح اليوم الاثنين من داخل سجون الاحتلال الحافلات المحملة بالأسرى الفلسطينيين، تنفيذا لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال التي استخدمت قنابل دخان في محيط سجن عوفر.

ولم تكن الحافلات التي وصلت إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله مجرد وسيلة نقل، بل كانت محمّلة بسنوات من الألم والانتظار والحنين. ومع توقّفها أمام جموع المنتظرين، انفجرت مشاعر الفرح والبكاء، وتدافع الأهالي لمعانقة أبنائهم العائدين إلى الحرية بعد سنوات طويلة خلف القضبان.

People gather to greet freed Palestinian prisoners as they arrive after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman
الجماهير تكتظ بشوارع رام الله لاستقبال الأسرى المفرج عنهم بعد سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال (رويترز)
Palestinian men gesture from inside a bus after being released from the Ofer military prison located between Ramallah and Beitunia in the occupied West Bank on October 13, 2025, in exchange for hostages held by Hamas in Gaza since the October 7 attacks.
الأسرى يطلون من داخل حافلاتهم يلوحون بأيديهم إلى ذويهم والمحتشدين على جانبي الطرق وعيونهم تحمل مزيجا من الفرح والارتياح بعد التحرر من سجن عوفر العسكري (الفرنسية)
TOPSHOT - Palestinian men gesture from inside a bus after being released from the Ofer military prison located between Ramallah and Beitunia in the occupied West Bank on October 13, 2025, in exchange for hostages held by Hamas in Gaza since the October 7 attacks.
الحافلات تتقدم ببطء على الطرق المؤدية إلى مراكز استقبال الأسرى بينما ينظر المفرج عنهم من نوافذها إلى الجماهير (الفرنسية)
Freed Palestinian prisoners look on in a bus after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
الاحتفالات تتخللها مشاهد العناق والدموع بين الأسرى وعائلاتهم وتوثق الكاميرات لحظات الفرح التي اجتاحت شوارع رام الله  (رويترز)
People react as freed Palestinian prisoners arrive after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman
الابتسامات والدموع تزين وجوه ذوي الأسرى والجماهير الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر للترحيب بعودة أبنائهم إلى الحرية (رويترز)

واحتشد الأهالي منذ الصباح الباكر على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، لاستقبال أبنائهم وأقاربهم المفرج عنهم من سجون الاحتلال، في حين احتضن الجميع أحباءهم في مشاهد عاطفية جسّدت الفرح الكبير بعد سنوات من الغياب والانتظار الطويل.

A freed Palestinian prisoner is greeted after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الأسير الفلسطيني المفرج عنه يُستقبل بعد إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي في رام الله  (رويترز)
A freed Palestinian prisoner is greeted after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الأسير الفلسطيني المفرج عنه يُستقبل بالترحيب والفرح من قبل ذويه والجماهير عند وصوله رام الله (رويترز)
A freed Palestinian prisoner is greeted after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman
الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم يُستقبلون بفرحة غامرة من قبل أطفالهم وذويهم في شوارع رام الله (رويترز)
A freed Palestinian prisoner hugs his family member after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mussa Qawasma TPX IMAGES OF THE DAY
الأسير المفرج عنه يعانق أحد أفراد أسرته بعد إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي ضمن صفقة التبادل (رويترز)
Relatives hug a freed Palestinian prisoner after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
مدينة رام الله في الضفة الغربية استقبلت عددا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية (رويترز)

وبينما تمتزج الدموع بالزغاريد، يظل صوت الحرية والانتصار على الغياب الطويل هو العنوان الأبرز لهذا اليوم الذي سيخلّد في ذاكرة الأسرى وعائلاتهم.

People react as freed Palestinian prisoners arrive after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman
الجماهير الفلسطينية تتفاعل بفرح وترقب عند وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بعد إطلاق سراحهم من سجون إسرائيلية (رويترز)
A freed Palestinian is hugged by a relative after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الصور أظهرت لحظات مؤثرة لذوي الأسرى وهم يعانقون أبناءهم بعد سنوات من الاعتقال  (رويترز)
A freed Palestinian prisoner is carried as he is greeted by his relatives and friends after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الأسير الفلسطيني المفرج عنه يُحمل على الأكتاف أثناء استقباله بحرارة من قبل أقاربه وأصدقائه بعد إطلاق سراحه (رويترز)
A freed Palestinian prisoner is greeted after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن وصل إلى 242 أسيرا مع استمرار تنفيذ باقي مراحل الاتفاق (رويترز)
A freed Palestinian prisoner is greeted after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الصفقة تشمل الإفراج عن حوالي ألفي أسير فلسطيني منهم 250 أسيرا محكوما بالمؤبد بالإضافة إلى حوالي 1700 أسير تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
A freed Palestinian is greeted by his relatives and friends after he was released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Ammar Awad
اللحظة التاريخية تأتي في ظل معاناة أكثر من 11.100 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال (رويترز)

وتأتي هذه اللحظة التاريخية بينما يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

