الناتو يبدأ مناورات دفاعية باستخدام أسلحة نووية وبمشاركة 70 طائرة

بدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناوراته السنوية للتدريب على الدفاع عن أراضي دول الحلف باستخدام الأسلحة النووية.

وأعلن الحلف الغربي -اليوم الاثنين- مع بدء المناورات، أن نحو ألفي فرد عسكري سيشاركون في مناورات "ستيدفاست نون" على مدى الأسبوعين المقبلين.

وقال الحلف إن نحو 70 طائرة ستشارك في المناورات الجوية، ومن بينها المقاتلات الألمانية القادرة على نقل القنابل النووية الأميركية المتمركزة في أوروبا.

ومن المقرر أن تجري المناورات هذا العام بشكل رئيسي في المجال الجوي فوق بحر الشمال.

ومن المتوقع أن تلعب القاعدة الجوية الهولندية في فولكل والقواعد العسكرية في كلاين بروجيل في بلجيكا، ولاكينهيث في إنجلترا، وسكريدستروب في الدانمارك أدوارا رئيسية أيضا.

ويقول الناتو إن القوات المسلحة الألمانية ستشارك بـ3 طائرات تورنيدو مجهزة لإسقاط القنابل النووية الأميركية و4 طائرات يوروفايتر للمناورات.

مسيّرات مجهولة

وفي سياق ذي صلة، دفع اختراق مسيّرات مجهولة أجواءَ 9 دول أوروبية، حلفَ شمال الأطلسي (ناتو) إلى تنفيذ مناورات عسكرية واسعة قبل أيام شملت المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، بمشاركة مقاتلات إف-35 وتايفون.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الظاهرة بـ"الحرب الرمادية" المتعمدة على أوروبا، معلنة خطة بحلول 2030 لبناء جدار تقني يرصد ويدمر المسيّرات.

وصدّقت ألمانيا على قانون يسمح للشرطة بإسقاط المسيّرات المجهولة، في حين تتهم الدول الأوروبية روسيا بالمسؤولية، وهو ما تنفيه موسكو.