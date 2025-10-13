أخبار|الكاميرون

الكاميرون تنتظر الحسم.. هل يستمر حكم الرئيس بيا؟

Polling station staff hold an empty ballot box as they prepare for counting operations at the Bastos public school polling station in Yaounde, on October 12, 2025 after polls closed in Cameroon's presidential election. (Photo by Daniel Beloumou Olomo / AFP)
الانتخابات بالكاميرون قد تسفر عن فوز جديد للرئيس بول بيا الذي يحكم منذ 40 عاما (الفرنسية)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 12:14 (توقيت مكة)

بدأت في الكاميرون عملية فرز الأصوات عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد يحكمه الرئيس بول بيا منذ أكثر من 4 عقود.

ويسعى بيا -الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 ويُعد أقدم رؤساء العالم سنا (92 عاما)- للفوز بولاية ثامنة، في وقت يرى فيه مراقبون أن قبضته المحكمة على مؤسسات الدولة، إضافة إلى تشتت المعارضة بين 9 مرشحين، تجعل فرصه في البقاء بالحكم مرتفعة.

ورغم ذلك، أظهرت الحملة الانتخابية زخما غير مسبوق للمعارضة، خصوصا مع بروز المرشح عيسى تشيروما (76 عاما) المتحدث الحكومي السابق الذي نجح في حشد جماهير واسعة داعية إلى إنهاء حكم بيا، وحصل على دعم من بعض الأحزاب ومنظمات مدنية.

Election observers (L) watch as an electoral official holds a ballot paper of Paul Biya, President of Cameroon and presidential candidate for the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM), while votes are counted at the Bastos public school polling station in Yaounde, 12 October 2025 after polls closed in Cameroon's presidential election. (Photo by Daniel Beloumou Olomo / AFP)
بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الكاميرونية (الفرنسية)

مشاركة محدودة وأجواء مشددة

وكان أكثر من 8 ملايين ناخب قد سجلوا أسماءهم في القوائم، لكن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا متواضعا وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في العاصمة ياوندي حيث أدلى بيا بصوته في حي باستوس الراقي قرب القصر الرئاسي.

وقال أحد الناخبين لوكالة رويترز "آمل أن تسير الأمور بخير، وأن يعم السلام والاستقرار بعد الانتخابات" في إشارة إلى المخاوف من اضطرابات محتملة.

epa12448593 Presidential candidate Issa Tchiroma Bakary, leader of the Cameroon National Salvation Front and former employment minister, prepares to cast his vote for the presidential elections in Garoua, Cameroon, 12 October 2025. Twelve candidates are running in the presidential elections, including incumbent President Paul Biya, 92, who seeks an eighth term. EPA/ABAKAR ALI
عيسى تشيروما يدلي بصوته (الأوروبية)

اقتصاد متعثر وتطلعات للتغيير

يرى خصوم بيا أن استمرار حكمه ساهم في عقود من الركود الاقتصادي والتوترات السياسية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة، ويُعد من أبرز منتجي النفط والكاكاو وسط أفريقيا.

وقال تشيروما، الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه بمدينة غاروا شمالي البلاد، إن الانتخابات تجري في وقت "تتطلع فيه الأمة كلها إلى التغيير" داعياً الناخبين إلى حماية أصواتهم وضمان أن تعكس النتائج ما جرى في صناديق الاقتراع.

لكن التوترات ظهرت سريعا، إذ أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار تشيروما الذين حاولوا التجمع قرب منزله بعد أن طوقت السلطات المنطقة.

epa12448977 Cameroon President Paul Biya (C) casts his vote during the presidential election in Yaounde, Cameroon, 12 October 2025. Twelve candidates are running in the presidential elections, including incumbent President Paul Biya, 92, who seeks an eighth term. EPA/RODRIGUE NGASSI POUASSI
بيا يسعى لولاية ثامنة في سن 92 سنة (الأوروبية)

آلة انتخابية راسخة

واعتمد بيا، الذي ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية عام 2008، في حملته على شعار "العظمة والأمل" مكتفيا بمهرجان انتخابي واحد في مدينة ماروا شمالي البلاد، بينما تولت وسائل الإعلام الرسمية وصفحات التواصل الترويج لبرنامجه.

ويرى خبراء أن النظام الانتخابي القائم على جولة واحدة، والذي يمنح الفوز لمن يحصل على أكبر عدد من الأصوات حتى دون أغلبية مطلقة، يصب في مصلحة الرئيس المخضرم.

وقال الخبير السياسي فرانسوا كونرادي من أوكسفورد إيكونوميكس "قد تحدث مفاجأة، لكننا نتوقع أن تمنح الآلة الانتخابية القوية الرئيس بيا ولاية ثامنة" مضيفاً "النظام الذي بناه على مدى عقود ما زال قادراً على تقسيم المعارضة وإعادة إنتاج نفسه".

ومع غياب استطلاعات الرأي، ينتظر الكاميرونيون إعلان النتائج الرسمية خلال 15 يوما، في وقت يترقب فيه الشارع ما إذا كان الاستقرار سيستمر مع بقاء الرئيس المخضرم، أم أن البلاد ستشهد بداية مرحلة سياسية جديدة.

المصدر: رويترز

